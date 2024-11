Guerra con la Corte Suprema de Santa Fe: Pullaro espera a fin de año para mandar los nuevos pliegos

“Ya no quedan dudas, no es sólo el gobernador el que plantea que esta Corte está fuera de época, sino que hay una parte importantísima de la política santafesina que lo confirma. La votación salió con 34 votos en diputados, la pelea no es del Ejecutivo contra la Corte, ahora hay un mensaje claro de todo el arco político que marca la urgencia de la renovación”, apuntan desde la Casa Gris.