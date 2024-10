Santa Fe: Maximiliano Pullaro empodera a la jefa de los fiscales en su guerra con la Corte Suprema

Cruce de comunicados

Minutos después, la Corte Suprema respondió con dureza mediante otro comunicado, calificando de "falaz" la afirmación de Bastía y recordando que el pago de los retroactivos depende de los ajustes presupuestarios que debe realizar el Poder Ejecutivo. Rafael Gutiérrez, presidente del máximo tribunal, es la figura más fuerte del enfrentamiento y semanas atrás, en un desayuno que los enfrentó cara a cara, desafío al gobernador: "Yo me voy a jubilar el día que yo quiera. El gobernador tiene un tiempo establecido. Mientras tenga buena conducta e idoneidad puedo continuar en mi cargo", aseguró.

Olivares garantizó que el decreto para el refuerzo presupuestario estará firmado entre esta semana y la próxima, permitiendo que los pagos se efectúen en la primera quincena de noviembre. Además, aseguró que se contemplarán las situaciones de los trabajadores que necesitan confirmación en sus cargos, destacando que "estamos discutiendo la administración de recursos, que sea de igual manera para los tres poderes de Estado".

La renovación de la Corte Suprema

El encuentro se da en medio de una disputa a cielo abierto entre el gobernador y el máximo tribunal, al que busca renovar de manera profunda. "Yo no arrugo para dar los debates y no se crean que no me doy cuenta que pongo capital político arriba de la mesa", disparó Pullaro esta semana, agregando que "si alguno se rebela porque quiere mantener privilegios, me va a tener enfrente".

pullaro-gutierrez.jpg

Como contó Letra P, dos de los seis cortesanos ya anunciaron su retiro - María Angélica Gastaldi y Mario Netri - mientras que Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco, que superaron los 75 años de edad, resisten en sus cargos. La legislatura santafesina tiene previsto discutir el próximo 14 de noviembre un proyecto del socialismo para ampliar el número de integrantes a siete y establecer el límite de edad en 75 años.