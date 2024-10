Maximiliano Pullaro sumó tensión a su guerra con la Corte: "Yo no arrugo para dar los debates"

“Sí, lo digo públicamente. Creo que tenemos que renovar la Corte Suprema de Justicia. No porque sean malos. No cuestiono sus fallos. Nosotros entendemos que la pirámide judicial, la conducción judicial, hoy no está en condiciones de darle a la sociedad lo que necesita”, planteó Pullaro.

“Yo no arrugo a dar los debates y no se crean que no me doy cuenta que pongo capital político arriba de la mesa –advirtió–. Yo acá estoy para hacer lo que tengo que hacer y para hacer que el Estado sea más eficiente. Y si alguno se rebela porque quiere mantener privilegios, me va a tener enfrente”.