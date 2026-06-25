La Liga de Intendentes del PJ salió a marcar su postura sobre la reforma previsional en Entre Ríos

La Liga de Intendentes del Partido Justicialista (PJ) aclaró la posición expresada por la intendenta de Paraná , Rosario Romero , y el intendente de Villaguay , Adrián Fuertes , sobre la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio . El espacio aseguró que ambos dirigentes cuestionaron aspectos centrales de la iniciativa y rechazó las interpretaciones vinculadas con un respaldo al proyecto oficialista.

Según planteó la organización en un comunicado enviado a este medio, las declaraciones de los jefes comunales fueron presentadas de manera parcial y no reflejaron el contenido completo de la exposición que realizaron el pasado martes 23 de junio ante las comisiones del Senado de Entre Ríos .

La entidad remarcó que durante ese encuentro los intendentes expresaron “reparos y fuertes cuestionamientos” al proyecto de reforma previsional que impulsa el Ejecutivo provincial. En particular, señalaron que la propuesta, en su redacción actual, vulneraría derechos adquiridos y podría afectar recursos propios de los municipios.

El documento sostuvo que los gobiernos locales no son responsables del déficit de la Caja de Jubilaciones y advirtió que no aceptarán nuevas medidas que impliquen una reducción de recursos para las administraciones municipales.

En ese sentido, recordaron que los municipios arrastraron una pérdida de fondos coparticipables desde el retorno de la democracia y afirmaron que esa situación se profundizó durante los últimos años.

Además, reclamaron que el gobierno provincial priorice ante la Nación la recuperación de recursos que consideran fundamentales para equilibrar las cuentas públicas. Entre ellos mencionaron la restitución de los subsidios al transporte, la coparticipación del impuesto a los combustibles y los fondos compensatorios destinados a las cajas previsionales provinciales.

La Liga también rechazó cualquier modificación que afecte derechos previsionales consolidados. Por ese motivo, defendió que el cálculo de los haberes jubilatorios continúe realizándose sobre los últimos diez años de aportes, tal como establece actualmente la normativa vigente.

Defensa del 82% móvil y rechazo a facultades extraordinarias

Otro de los puntos destacados del pronunciamiento fue la defensa del 82% móvil previsto en la Constitución de Entre Ríos. Los intendentes consideraron que ese principio debe preservarse como una garantía para los trabajadores y jubilados del sistema provincial.

Asimismo, cuestionaron la posibilidad de que el Poder Legislativo delegue facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo bajo el argumento de una emergencia previsional. Según plantearon, cualquier transformación estructural debe debatirse en el ámbito parlamentario y contar con amplios consensos políticos e institucionales.

La organización propuso además que las medidas orientadas a reducir el déficit se implementen de manera gradual, sostenible y con previsibilidad. Para ello, sugirió comenzar por cambios vinculados al ingreso al Estado y a la planificación de largo plazo del sistema.

En el cierre del comunicado, la Liga de Intendentes reafirmó su disposición al diálogo y pidió que las declaraciones públicas reflejen de manera fiel las posiciones expresadas durante el debate legislativo. El espacio sostuvo que continuará participando de la discusión con el objetivo de encontrar soluciones que garanticen la sustentabilidad del sistema previsional sin trasladar el costo a los municipios, los trabajadores ni los jubilados.