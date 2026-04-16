El PJ de Gualeguaychú desempolva el nombre de Martín Piaggio para disputarle el municipio a Davico

El nombre del ex intendente Martín Piaggio unifica, con matices, al PJ de Gualeguaychú de cara a 2027. Complicados para jugar el rol de la oposición, desorientados en la vorágine de la política local, tienen claro algo: es Piaggio el que puede disputarle el gobierno a Mauricio Davico.

En declaraciones a un medio local, Piaggio reconoció que una eventual candidatura "no es algo que esté pensando ahora", aunque también dijo que sería hipócrita decir que le cierra la puerta a volver a la intendencia. "Si en algún momento siento que con mi acción voy a aportar a la comunidad, ¿Cómo le voy a cerrar la puerta a algo que disfruté mucho?”, declaró.

Durante los tres años de Davico al frente de la Municipalidad, Piaggio se recluyó en su consultorio de médico y se mantuvo en silencio, sin intervenir en política. Volvió a los medios la semana pasada y lo hizo a propósito de la presentación de su nuevo libro, pero aprovechó para hablar de política, tímidamente, especulando con los tiempos.

"Por su silencio es que recibe la crítica de muchos militantes, porque los contratados despedidos, los que acompañaron los ocho años de su gobierno aún con diferencias, los que fueron perseguidos por Davico, esperaban una palabra suya y no la daba", dijo una fuente peronista a Letra P .

En 2023, Piaggio se encolumnó bajo la conducción de Guillermo Michel y su acuerdo con Gustavo Bordet y el diputado provincial Juan José Bahillo . Según voces partidarias, ese armado predomina hasta hoy. En el espectro de la disidencia interna, aparece el armado de P AR ( Peronismo Amplio Renovador ), que suma a militantes que critican la falta de conducta dirigencial de Piaggio, pero que le reconocen ser el único que puede disputarle la intendencia a Davico y recuperarla para el PJ .

El candidato

Esteban Martín Piaggio fue intendente durante dos mandatos, desde 2015 hasta 2023, año en el que el PJ perdió la intendencia luego de gobernar 36 años. Davico derrotó a Martín Roberto Piaggio, primo del intendente saliente. Tras la derrota, la relación entre ellos se fracturó.

El nombre del primo no traccionó los suficientes votos, y tampoco lo hizo el ex intendente como candidato a senador provincial, quien perdió a manos de Jaime Benedetti.

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Voces del peronismo local y provincial coinciden en que Esteban Martín será nuevamente el candidato. Reconocen que los matices no afectan a la unidad y que la figura del médico se impone sobre otros nombres posibles como el de Bahillo o Leticia Angerosa, a pesar de que él no participa de las reuniones de la militancia ni se hace cargo de las ansiedades.

Desde su casa, o desde el consultorio, atiende el teléfono a ex funcionarios de su gestión que están cumpliendo un rol en el legislativo, los aconseja, pero no muestra la cabeza.

Los nombres del PJ de Gualeguaychú

El PJ de Gualeguaychú no logra desplegar un juego propio como oposición. Bahillo juega moderadamente en la Legislatura provincial, mientras mantiene algunos encuentros esporádicos con un sector de la militancia. Una parte del peronismo le cuestiona la presencia de ex funcionarios de sus gestiones como intendente en puntos claves del gobierno a cargo de Davico.

Angerosa, que fue concejala y diputada provincial, es referente de la militancia en derechos humanos y su nombre surge como una especie de resistencia para los hombres que dirigen el partido y en la conversación con las fuentes vinculadas a PAR, pero apenas eso.

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Los ediles opositores Delfina Herlax, María Sira Ghisi y Jorge Maradey responden al ex intendente Piaggio, y como él, se mantienen en silencio frente al devenir de la política local. Emiliano Zapata -aliado del exsenador Guillermo Guastavino- también integra ese bloque que no sabe qué hacer con la primera minoría legislativa.

La situación de Mauricio Davico

Mientras tanto, Davico inició su propia aventura hacia la reelección o algún otro destino provincial. Haciendo cada vez más alarde de su amistad con el clan que integran Martín Menem y Karina Milei, apuesta a ser el interlocutor reconocido en la provincia por La Libertad Avanza (LLA), aún cuando sus declaraciones resultan incómodas para el gobernador Rogelio Frigerio, que intenta surfear la situación económica acuciante sin bajarse de "ratificar el rumbo del Gobierno".

El vínculo entre Frigerio y Davico cambió. Eso quedó claro durante la última temporada de verano: cuando Davico gestionó directamente a través del presidente de la Cámara de Diputados la declaración de fiesta nacional del Carnaval del País. El gobernador envió segundas líneas a la fiesta, pero no pisó el corsódromo ni un solo sábado. Se acabó la época de los anuncios conjuntos con anécdotas de asados.

Aunque el principal interrogante sobre Davico no es político sino judicial: la Procuración General de Entre Ríos dictaminó que su candidatura a intendente fue ilegal, y el expediente está en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJER). El trámite avanza con extrema lentitud —la primera instancia tomó casi ocho meses— y su resolución depende de reunir cinco votos en un mismo sentido. Tras quedar paralizado en el despacho del vocal Carlos Tepsich, el documento recién se movió hace un mes hacia la firma de la vocal Gisela Schumacher. Si la Justicia avanza al mismo ritmo que la política, los hechos consumados podrían terminar definiendo el caso.