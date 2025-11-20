Gualeguaychú: el PJ exige explicaciones a Davico por la asignación directa de $300 millones a una cooperativa

El PJ de Gualeguaychú exige explicaciones a Mauricio Davico por una adjudicación directa a una cooperativa vinculada al hermano de una concejal oficialista.

El bloque de concejales del PJ de Gualeguaychú presentó un pedido de informe para que el gobierno municipal a cargo del libertario Mauricio Davico explique la adjudicación directa de obras que en total ascienden a más de 300 millones de pesos a la Cooperativa “Los Amigos” Ltda .

La polémica surgió porque el titular de la cooperativa es Mariano Gastón Basaldúa , hermano de la concejal oficialista Vanina Basaldúa , y familiar político de Luciano Garro , jefe de Gabinete y quien firmó algunas de las adjudicaciones directas. La oposición cuestiona la adjudicación sin licitación de un paquete de varias obras ejecutadas en la ciudad.

En el PJ de Gualeguaychú señalan que hay decretos con pagos a la cooperativa cuestionada desde septiembre de 2024, y apuntan que, según el INAES , se detectó un período a comienzos de este año en el que la entidad tuvo la matrícula suspendida mientras le seguían adjudicando fondos. “Tenemos por lo menos cinco decretos solo en 2024, y después pasamos al 2025 con una asignación que supera los 100 millones de pesos entre el primer y segundo mes del año”, dijo a Letra P el concejal Emiliano Zapata , uno de los firmantes del pedido de informe.

El edil asegura que el monto que hasta el momento detectaron en el boletín oficial ronda los 308 millones. “Es difícil verificar cuánto es en realidad porque hay decretos atrasados en su publicación, algunos desde el inicio de la gestión”, aseguró.

Uno de los pedidos de informe que presentó el PJ en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú.

Los decretos cuestionados son varios, por lo menos 12 desde septiembre de 2024 hasta julio de este año. El 3467/2024, del 18 de septiembre de 2024 establece la adjudicación de $16.961.965 para la “Realización y Colocación de puertas de accesos de ambulancia y de salida de emergencia en Polideportivo Norte”. Este es uno de los puntos fuertes que cuestiona la oposición porque la empresa privada que trajo al lugar a las bandas Don Osvaldo y No Te Va Gustar se había comprometido a asumir los gastos de dichas reparaciones porque los daños se produjeron durante los recitales.

Por otra parte, en el Decreto N° 3921/2024, del 15 de octubre de 2024 se establece el monto de $20.328.000 para el “Servicio de acondicionamiento, compactación y tapado de residuos en Ecoparque”. Asimismo los decretos 3984/2024 y 3984/2024 del 18 de octubre y 26 de noviembre de 2024 establecen, respectivamente, las cifras de $20.328.000 y de $22.491.750 nuevamente para el “Servicio de acondicionamiento, compactación y tapado de residuos en Ecoparque” y para la “Construcción en seco de tabique divisorio, pintura, baño, en la oficina donde funcionará el call center municipal”.

image Vanina Basaldúa, concejal de Juntos en Gualeguaychú, es la hermana del titular de la cooperativa cuestionada por el PJ.

Los últimos decretos publicados en el boletín oficial en relación a contrataciones a la cooperativa del hermano de la concejal en el 2024, fueron el 475272024 y el 5012/2024 del 5 de diciembre y 23 de diciembre. En el primero, otra vez, se adjudican $7.497.250 para la “Construcción en seco de tabique divisorio, pintura, baño, en la oficina donde funcionará el call center municipal” y $ 67.568.009,69 para la “Remodelación en los núcleos de los sanitarios de la denominada “Casa Rosada” del Corsódromo.

2025 para "Los Amigos"

El 2025 comenzó para “Los Amigos” con una adjudicación directa consignada en el decreto 450/2025 con fecha del 28 de enero por $81.550.713,75 también para la “Remodelación en los núcleos de los sanitarios de la “Casa Rosada” del Corsódromo.

Luego le siguió el decreto 671/2025 del 18 de febrero por $3.680.000 para la “Segunda etapa de remodelación del predio de oficinas de call center”. Por otra parte, el 27 de febrero de 2025 se adjudicó mediante el decreto 823/2025, $12.498.546,51 para la “Refacción y mejoramiento de la “Casa Rosada”, y sus cuerpos de sanitarios, incluyendo el Centro de Convenciones.

decreto LOS AMIGOS Gualeguaychú

Con fecha del 23 de abril, el decreto 1651/2025 adjudicó $36.086.009,60 para la “Reparación y pintado de frente call center y sala de monitoreo”. El 17 de junio el decreto 2373/2025 asignó $10.454.400,00 para “la prestación del servicio de acondicionamiento y compactación y tapado de residuos en el denominado Ecoparque”, nuevamente.

image Uno de los decretos que cuestiona la oposición en Gualeguaychú.

Por otra parte, el decreto 2608/2025 con fecha del 7 de julio, adjudicó otros $13.440.163,38 para la “puesta en valor del denominado call center y sala de monitoreo". Hasta esa fecha, el total de erogaciones a la cooperativa “Los Amigos” Ltda. asciende a $312.884.808.

La explicación de Mauricio Davico

Ante la consulta de Letra P, fuentes vinculadas al intendente aseguraron que “no hay ninguna irregularidad en las contrataciones a la cooperativa”. Y agregaron que “trabajan muy bien”, y que “la concejal Basaldúa no interviene en las contrataciones del Ejecutivo”.

Por otra parte, atribuyeron la información a “una operación de prensa por parte de dirigentes de la oposición”, y afirmaron estar tranquilos con la tasación de las obras. “Se encargan los profesionales de planta permanente, no estamos preocupados por el asunto porque nosotros no robamos”, afirmaron.