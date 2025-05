Santa Fe: el gremio de docentes estatales dirime en las urnas dos modelos de cómo enfrentar a Pullaro

Alonso.jpg

“Lo que se pone en juego es el proyecto gremial y si nosotros queremos un sindicato en donde los afiliados, democráticamente, llevemos adelante acciones con identidad para defender la escuela pública o se piensa en otro modelo sindical que está más ligado a algunos partidos políticos", señaló Alonso. "Creemos que el sindicato tiene que ser autónomo de los partidos políticos, de los gobiernos y de cualquier grupo que quiera influir sobre nuestras decisiones”, agregó.

Juan Pablo Casiello, quien va por la reelección en la seccional Rosario y miembro fuerte del armado opositor, criticó a la conducción provincial que encabeza Alonso porque "no supo, no quiso o no pudo ponerle freno al gobierno y eso está en el centro hoy”. “Lo que hizo fue de alguna manera acompañar el retroceso de los derechos”, lanzó.

Maximiliano Pullaro y las críticas de la docencia de Santa Fe

En las terminales gremiales acusan a Pullaro de ser el responsable de que los docentes “hayan perdido poder adquisitivo en el último tiempo”. Critican al mandatario también por el retorno del “presentismo” o “asistencia perfecta", un incentivo económico que se suma al salario para docentes que no registran inasistencias. Y añaden a la lista de quejas la reforma jubilatoria que se aprobó en el 2024.

Una de las principales críticas de la oposición a la actual conducción sindical yace en que los paros no están teniendo adhesión. El gobierno provincial encontró en el premio de asistencia perfecta un mecanismo para quitarle poder a ese poder de fuego al sindicato: el que falta no cobra el extra y a su vez se le descuenta el día no trabajado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AMSAFEProvincia/status/1920880583535685860&partner=&hide_thread=false La Asamblea Provincia resolvimos rechazar la propuesta del gobierno, exigir una mejora salarial real para activos y jubilados, convocar a un paro de 24 horas el 14 de mayo con acciones locales y regionales, y realizar una jornada de protesta el 15. pic.twitter.com/5XWbQVocW0 — AMSAFE Provincial (@AMSAFEProvincia) May 9, 2025

“El paro es la principal herramienta que tenemos para enfrentar al gobierno.Tan convencido de eso estamos como de que un paro dividido, como nos viene saliendo últimamente, no nos sirve”, dijo el opositor Casiello. En el oficialismo reconocen la situación, pero argumentan que la decisión de parar se toma de manera democrática.

Amsafe rechazó la propuesta paritaria del gobierno para los primeros tres meses del año. Sin embargo, no fue convocado nuevamente para discutir un nuevo número. Ahora en el segundo ofrecimiento del 2025 los docentes -incluido Sadop- también rechazaron. Habrá que ver qué potencia tiene la medida de fuerza prevista para este miércoles 14 a casi un mes de ir a las urnas.