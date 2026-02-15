Maximiliano Pullaro: "Se puede gobernar sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente"

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro: "Quisieron usar un reclamo legítimo para volver al pasado oscuro; no lo consiguieron"

Como se esperaba y anticipó Letra P, el discurso de apertura el 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está atravesado por la crisis que causó en la semana el motín policial en Rosario.Tras agradecerles el "esfuerzo" a la Policía y el Servicio Penitenciario, destacó que "días atrás escuchamos sus reclamos en una protesta. Desde un principio los entendimos como justos porque eran consecuencia de las tareas que se les ordenaron para poder devolverle tranquilidad a la sociedad".

15F-discurso Pullaro

"Decidimos tomar medidas que mejoren las condiciones laborales sin afectar el plan de seguridad que vamos a profundizar y para el cual el bienestar policial es una condición necesaria", agregó.

Al mismo tiempo, mencionó "la otra cara de esta crisis" y se refirió a "los que quisieron aprovechar y usar un reclamo legítimo y genuino para volver al pasado oscuro de Santa Fe, para recuperar sus privilegios, para volver a robarle a un Estado bobo e indefenso que no cuidaba los impuestos de la gente ni cuidaba a la gente".

"Querían que los santafesinos volvieran a sentirse indefensos y quebrar el vínculo que este gobernador construyó entre la fuerza policial y la sociedad", señaló y agregó: "No lo consiguieron ni lo van a conseguir porque los santafesinos ya decidimos no dar un solo paso atrás".