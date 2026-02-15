Maximiliano Pullaro: "Se puede gobernar sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, abrió este domingo, por primera vez en febrero, el 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial con su discurso ante la Asamblea Legislativa, en el recinto de la Cámara de Diputados.
Maximiliano Pullaro: "Se puede gobernar con autoridad sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente"
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cerró su discurso de apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial remarcando que "Santa Fe no solo está construyendo su propio destino; está diciendo algo al conjunto de la Argentina". En ese sentido, afirmó que su ejemplo de gestión "demuestra que se puede gobernar con autoridad sin autoritarismo, enfrentar al delito sin pactar, cuidar cada peso público sin abandonar a la gente y sostener un rumbo aún cuando incomoda".
"Santa Fe aporta método, responsabilidad fiscal, Estado activo, seguridad, diálogo, desarrollo productivo federal, educación y salud como políticas estructurales que se afianzan en la Constitución Reformada", afirmó.