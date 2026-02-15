en vivo APERTURA DE SESIONES | SANTA FE

Maximiliano Pullaro: "Se puede gobernar sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente"

El gobernador inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. Todos los detalles, en esta nota.

Maximiliano Pullaro: Se puede gobernar sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente

Maximiliano Pullaro: "Se puede gobernar sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente"

EN VIVO

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, abrió este domingo, por primera vez en febrero, el 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial con su discurso ante la Asamblea Legislativa, en el recinto de la Cámara de Diputados.

Es la primera vez que este acto institucional se realiza el 15 de febrero y está atado a la reforma de la Constitución provincial, redactada en 2025. Anteriormente, la apertura de sesiones se llevaba a cabo el 1 de mayo.

Es la tercera vez que Pullaro encabeza la apertura de sesiones de la Legislatura provincial desde que comenzó su mandato. Como adelantó Letra P, el gobernador emitió un discurso de alrededor de una hora, donde ratificó su plan de seguridad, defendió la inversión en infraestructura frente al ajuste de Javier Milei, y puso a su "método" de gestión como un ejemplo para Argentina.

En esta nota, todos los detalles de la ceremonia, de la previa y del mensaje del gobernador.

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro: "Se puede gobernar con autoridad sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cerró su discurso de apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial remarcando que "Santa Fe no solo está construyendo su propio destino; está diciendo algo al conjunto de la Argentina". En ese sentido, afirmó que su ejemplo de gestión "demuestra que se puede gobernar con autoridad sin autoritarismo, enfrentar al delito sin pactar, cuidar cada peso público sin abandonar a la gente y sostener un rumbo aún cuando incomoda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2023039388834468106?s=20&partner=&hide_thread=false

"Santa Fe aporta método, responsabilidad fiscal, Estado activo, seguridad, diálogo, desarrollo productivo federal, educación y salud como políticas estructurales que se afianzan en la Constitución Reformada", afirmó.

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro: "Mientras en el país se cae el empleo privado en la construcción, Santa Fe fue la que generó más puestos de trabajo"

En su discurso de apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó que en la provincia "la obra pública volvió con todo y en todo el territorio".

"Los santafesinos podemos estar orgullosos de nuestra obra pública: la hacemos sin corrupción, consiguiendo los mejores precios sin bajar la calidad ni demoras, y damos trabajo", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2023040325221261508?s=20&partner=&hide_thread=false

En ese sentido, confrontó -sin mencionarlo- con el gobierno de Javier Milei: "Mientras en el país se cae el empleo privado vinculado a la construcción, en nuestra provincia fue donde más puestos de trabajo se generaron", dijo.

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro: "Quisieron usar un reclamo legítimo para volver al pasado oscuro; no lo consiguieron"

Como se esperaba y anticipó Letra P, el discurso de apertura el 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está atravesado por la crisis que causó en la semana el motín policial en Rosario.Tras agradecerles el "esfuerzo" a la Policía y el Servicio Penitenciario, destacó que "días atrás escuchamos sus reclamos en una protesta. Desde un principio los entendimos como justos porque eran consecuencia de las tareas que se les ordenaron para poder devolverle tranquilidad a la sociedad".

15F-discurso Pullaro

"Decidimos tomar medidas que mejoren las condiciones laborales sin afectar el plan de seguridad que vamos a profundizar y para el cual el bienestar policial es una condición necesaria", agregó.

Al mismo tiempo, mencionó "la otra cara de esta crisis" y se refirió a "los que quisieron aprovechar y usar un reclamo legítimo y genuino para volver al pasado oscuro de Santa Fe, para recuperar sus privilegios, para volver a robarle a un Estado bobo e indefenso que no cuidaba los impuestos de la gente ni cuidaba a la gente".

"Querían que los santafesinos volvieran a sentirse indefensos y quebrar el vínculo que este gobernador construyó entre la fuerza policial y la sociedad", señaló y agregó: "No lo consiguieron ni lo van a conseguir porque los santafesinos ya decidimos no dar un solo paso atrás".

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro llegó a la Legislatura para dar su discurso de apertura de sesiones

Minutos antes de las 10, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, arribó a la explanada de la Legislatura provincial, en la ciudad de Santa Fe, para dar su discurso de apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2023025479091990810?s=20&partner=&hide_thread=false

El gobernador llegó acompañado de la diputada y exviocegobernadora Gisela Scaglia y del intendente de Venado Tuerto y flamante titular de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella. Antes de ingresar al recinto, saludó a la militancia boina blanca que se encontraba en el lugar.

Live Blog Post

Liturgia radical y reclamo de estatales en la previa del discurso de Maximiliano Pullaro

La explanada de la Legislatura provincial comenzaba a tomar color este domingo por la mañana en la ciudad de Santa Fe en la previa al discurso con el que el gobernador Maximiliano Pullaro dará por iniciado el el 144° período de Sesiones Ordinarias.

Por un lado, se destacaban los paraguas rojos y blancos con el tradicional escudo de la Unión Cívica Radical, el partido en el que ficha el gobernador, con la militancia boina blanca bancando a Pullaro.

WhatsApp Image 2026-02-15 at 09.21.34

Por el otro, un grupo de manifestantes esperaba al gobernador con pancartas con reclamos, especialmente vinculados a la situación de la planta estatal de la provincia, que se encuentra en plena negociación paritaria.

WhatsApp Image 2026-02-15 at 09.06.25

De cualquier modo, ambas expresiones convivían sin mayores inconvenientes en la muy calurosa mañana de la capital santafesina.

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro: "Se puede gobernar con autoridad sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cerró su discurso de apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial remarcando que "Santa Fe no solo está construyendo su propio destino; está diciendo algo al conjunto de la Argentina". En ese sentido, afirmó que su ejemplo de gestión "demuestra que se puede gobernar con autoridad sin autoritarismo, enfrentar al delito sin pactar, cuidar cada peso público sin abandonar a la gente y sostener un rumbo aún cuando incomoda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2023039388834468106?s=20&partner=&hide_thread=false

"Santa Fe aporta método, responsabilidad fiscal, Estado activo, seguridad, diálogo, desarrollo productivo federal, educación y salud como políticas estructurales que se afianzan en la Constitución Reformada", afirmó.

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro: "Mientras en el país se cae el empleo privado en la construcción, Santa Fe fue la que generó más puestos de trabajo"

En su discurso de apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó que en la provincia "la obra pública volvió con todo y en todo el territorio".

"Los santafesinos podemos estar orgullosos de nuestra obra pública: la hacemos sin corrupción, consiguiendo los mejores precios sin bajar la calidad ni demoras, y damos trabajo", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2023040325221261508?s=20&partner=&hide_thread=false

En ese sentido, confrontó -sin mencionarlo- con el gobierno de Javier Milei: "Mientras en el país se cae el empleo privado vinculado a la construcción, en nuestra provincia fue donde más puestos de trabajo se generaron", dijo.

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro: "Quisieron usar un reclamo legítimo para volver al pasado oscuro; no lo consiguieron"

Como se esperaba y anticipó Letra P, el discurso de apertura el 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está atravesado por la crisis que causó en la semana el motín policial en Rosario.Tras agradecerles el "esfuerzo" a la Policía y el Servicio Penitenciario, destacó que "días atrás escuchamos sus reclamos en una protesta. Desde un principio los entendimos como justos porque eran consecuencia de las tareas que se les ordenaron para poder devolverle tranquilidad a la sociedad".

15F-discurso Pullaro

"Decidimos tomar medidas que mejoren las condiciones laborales sin afectar el plan de seguridad que vamos a profundizar y para el cual el bienestar policial es una condición necesaria", agregó.

Al mismo tiempo, mencionó "la otra cara de esta crisis" y se refirió a "los que quisieron aprovechar y usar un reclamo legítimo y genuino para volver al pasado oscuro de Santa Fe, para recuperar sus privilegios, para volver a robarle a un Estado bobo e indefenso que no cuidaba los impuestos de la gente ni cuidaba a la gente".

"Querían que los santafesinos volvieran a sentirse indefensos y quebrar el vínculo que este gobernador construyó entre la fuerza policial y la sociedad", señaló y agregó: "No lo consiguieron ni lo van a conseguir porque los santafesinos ya decidimos no dar un solo paso atrás".

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro llegó a la Legislatura para dar su discurso de apertura de sesiones

Minutos antes de las 10, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, arribó a la explanada de la Legislatura provincial, en la ciudad de Santa Fe, para dar su discurso de apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2023025479091990810?s=20&partner=&hide_thread=false

El gobernador llegó acompañado de la diputada y exviocegobernadora Gisela Scaglia y del intendente de Venado Tuerto y flamante titular de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella. Antes de ingresar al recinto, saludó a la militancia boina blanca que se encontraba en el lugar.

Live Blog Post

Liturgia radical y reclamo de estatales en la previa del discurso de Maximiliano Pullaro

La explanada de la Legislatura provincial comenzaba a tomar color este domingo por la mañana en la ciudad de Santa Fe en la previa al discurso con el que el gobernador Maximiliano Pullaro dará por iniciado el el 144° período de Sesiones Ordinarias.

Por un lado, se destacaban los paraguas rojos y blancos con el tradicional escudo de la Unión Cívica Radical, el partido en el que ficha el gobernador, con la militancia boina blanca bancando a Pullaro.

WhatsApp Image 2026-02-15 at 09.21.34

Por el otro, un grupo de manifestantes esperaba al gobernador con pancartas con reclamos, especialmente vinculados a la situación de la planta estatal de la provincia, que se encuentra en plena negociación paritaria.

WhatsApp Image 2026-02-15 at 09.06.25

De cualquier modo, ambas expresiones convivían sin mayores inconvenientes en la muy calurosa mañana de la capital santafesina.

Temas
También te puede interesar
El gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de sesiones de la Legislatura de Santa Fe en 2025.
APERTURA DE SESIONES

Santa Fe: Pullaro abre la Legislatura con los hits de gestión y la sombra del motín policial

El gobernador prepara un mensaje centrado en salud, obra pública y seguridad, recalibrado después de la protesta de los azules.
Qué le quedó en pie a Maximiliano Pullaro y qué debe reconstruir después del motín policial en Santa Fe
TENSIÓN Y DESPUÉS

Lo que dejó el motín policial en Santa Fe: el debe y el haber en el balance de Pullaro

En la Casa Gris evalúan los efectos de la crisis. A favor: la protesta no anarquizó la calle. En contra: el vínculo lastimado con el personal.
Maximiliano Pullaro en la conferencia de prensa que le puso fin al motín policial en Santa Fe.
TENSIÓN EN SANTA FE

Pullaro sospecha de una mano negra, pero cedió para frenar la sangría en su vínculo con la policía

El gobernador desactivó el motín y quiere sanar la relación, pero habló de "manipulación": a quiénes le apunta. Los dos desafíos de la Casa Gris.

Notas Relacionadas

El gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de sesiones de la Legislatura de Santa Fe en 2025.
APERTURA DE SESIONES

Santa Fe: Pullaro abre la Legislatura con los hits de gestión y la sombra del motín policial

Por 
Letra P | Gabriela Albanesi
Gabriela Albanesi
Qué le quedó en pie a Maximiliano Pullaro y qué debe reconstruir después del motín policial en Santa Fe
TENSIÓN Y DESPUÉS

Lo que dejó el motín policial en Santa Fe: el debe y el haber en el balance de Pullaro

Por 
Letra P | Gustavo Castro
Gustavo Castro
Maximiliano Pullaro en la conferencia de prensa que le puso fin al motín policial en Santa Fe.
TENSIÓN EN SANTA FE

Pullaro sospecha de una mano negra, pero cedió para frenar la sangría en su vínculo con la policía

Por 
Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe