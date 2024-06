Gonzalo Parodi: "Nos vamos a llevar muy bien con Martín Llaryora"

El frente, remarca, no llega por defección en el armado de Juntos por el Cambio , sino por la búsqueda de una opción vernácula que brinde precisa orientación en las necesidades que debe satisfacer la administración de la Provincia.

La relación con Martín Llaryora

-En caso de convertirse en intendente, ¿se sumaría al Partido Cordobés del gobernador?

-Nos vamos a llevar muy bien con Llaryora, vamos a tener una excelente relación. Le vamos a resolver un montón de problemas porque hoy hace falta liderazgo en Río Cuarto. Vemos un gobernador con ganas de ayudar, pero no le indican en qué.

-¿Por ejemplo?

-Lo vamos a acompañar en la lucha contra el narcotráfico. Nos pone muy contentos que por primera vez venga un gobernador a decir que Río Cuarto es zona roja, porque hace años que venimos insistiendo en que el principal problema acá es la droga. Es un paso adelante.

-Llaryora dijo también que sería mejor que gobierne alguien del mismo espacio político.

-El vínculo institucional va a ser excelente. Él dijo que es mejor tener a alguien del mismo equipo para que no pase lo mismo que pasó entre José Manuel de la Sota y Juan Jure. Ese es un problema de la vieja política. Pero en este contexto, no me parece responsable ponernos a ver si Llaryora nos va a convocar.

Gonzalo Parodi y Gabriel Abrile Gonzalo Parodi y Gabriel Abrile, durante la presentación de Primero Río Cuarto, la fuerza con que la UCR enfrentará al peronismo dividido.

-¿Qué le responde al oficialismo cuando habla de su paso por una gestión poco valorada por los vecinos?

-Desarrollo Social fue una de las áreas que es bien recordada hasta por el propio peronismo. Ocho años después, estamos bien en barrios populares. Eso demuestra que hemos tenido un trabajo social excelente. En el gobierno de Juan Jure cumplía un rol determinado, sin tomar decisiones trascendentales.

Lo que descuida el peronismo de Río Cuarto

-Hay votantes peronistas que se inclinaron por Milei en las elecciones presidenciales. ¿Piensa que puede captar adhesiones allí?

-Hay un voto popular que el peronismo ha desatendido. Cuando uno anda por las barriadas ve que hay un municipio ausente. Allí, nosotros siempre hemos estado, con mucho trabajo territorial. Ese es el voto que vamos a ir a buscar.

-Ese peronismo acude dividido a las elecciones. ¿Facilita sus chances el domingo 23 de junio?

-No analizamos la pelea del peronismo. Nosotros estuvimos preparados hasta el último día para que vayan unidos. Ante esa pelea nos hemos mostrado como la contracara: unificados, a la altura de la situación que viven los vecinos.

-Si su alianza gana, ¿implicaría una sobrevida para JxC o lo capitalizaría la UCR?

-Sería el fortalecimiento de un espacio nuevo, que puede ser el kilómetro cero para construir algo diferente a nivel provincial.

Sin Juntos por el Cambio

-¿Por qué no pudieron conformar JxC en Río Cuarto?

-Fue una definición nuestra para generar un espacio diferente. JxC no era opción. Cuando se sumó Gabriel Abrile dimos un fuerte mensaje de que no había lugar para que los políticos se estén peleando. Pensamos en armar una herramienta bien local para enfrentar al cordobesismo. Los proyectos se van a escribir en Río Cuarto.

-¿El radicalismo está unificado detrás de su candidatura?

-Sí, pero nosotros tratamos de no hacer referencia al radicalismo. El radicalismo es uno de los espacios que forma parte de Primero Río Cuarto. No estamos trabajando con una herramienta identificada con un partido exclusivamente. Siempre ponemos en valor que es un espacio plural, amplio, heterogéneo.

parodi de loredo.jpg Gonzalo Parodi se referencia con el núcleo Evolución radical.

-¿Cómo es posible equilibrar expectativas y demandas en una alianza heterogenéa?

-Hay que tener un liderazgo claro. Cada uno puede tener visiones diferentes, pero debe haber un conductor, que es el intendente. Todos queremos volver a ese Río Cuarto que era referencia del centro del país.

-¿La amplitud tiene que ver con el descrédito generalizado a la política?

-Tiene que ver con eso. La política tradicional ha demostrado que no le resolvió los problemas a la gente. Nosotros no escondemos que hay una necesidad de recambio. Hoy tenés números inmorales: estamos en la zona más rica y tenemos la misma proporción de pobres que el conurbano bonaerense. Claramente ha habido una falla.