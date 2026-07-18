Santiago del Estero: el PRO se concentra en la capital y en La Banda para no sucumbir a la avanzada libertaria

El PRO y los radicales anti Gerardo Zamora se preparan para defender su lugar de principales opositores al eje que conforman el Frente Cívico y el PJ en Santiago del Estero . Despierta Santiago , el frente que ambos espacios componen, se prepara para jugar a por todo en la capital y en La Banda , en las próximas elecciones municipales.

El espacio, heredero de lo que fue Juntos por el Cambio , viene de haber quedado segundo lugar en las elecciones provinciales del año pasado . La fórmula que conformaron Alejandro Parnás y el histórico Emilio Rached sacó unos 65 mil votos, casi 11 puntos. La cosecha, si bien los dejó lejos del ganador Elías Suarez , les permitió ganar el duelo opositor con La Libertad Avanza por tan solo 4 mil votos en esa provincia del Norte Grande . La paridad fue tal que ambos espacios lograron cuatro escaños en la Legislatura provincial.

En la capital, el candidato de Despierta Santiago es Facundo Pérez Carletti . Se trata de un macrista duro que el año pasado fue candidato a senador y supo ser concejal en la ciudad más antigua del país. Sin embargo, su rol más importante fue partidario. Hasta el año pasado fue secretario general del PRO en virtud de su vínculo directo con la cúpula del macrismo, especialmente con el propio Mauricio Macri . Sin embargo, su campaña no apunta a resaltar su identidad amarilla sino a temas locales, “del metro cuadrado de la gente”, según explican a su lado.

En Despierta Santiago sueñan con dar el batacazo. Los ilusiona que Pérez Carletti es un nombre ya conocido por el electorado de la ciudad y que enfrenta a dos desconocidos para el gran público como Mario Benavente del Frente Cívico y Beatriz Yunez de La Libertad Avanza .

Con todo, saben que pelean contra el aparato casi imbatible que controlan Zamora y José Emilio “Pichón” Neder . “Estamos haciendo un laburo de pedagogía en la campaña para que la gente identifique eso, para que entiendan que Benavente será un delegado nomás”, dicen en el laboratorio de amarillos y radicales díscolos.

Facundo Perez Carletti con Mauricio Macri, en sus épocas de secretario general del PRO.

Señalan, como un ejemplo de ese aparato, que la elección del 2 de agosto como el día de la votación no fue casual. Toda la campaña fue durante el Mundial y eso impidió que se genere un clima electoral. Además, la fecha se juntó con el aniversario de la Madre de Ciudades, la festividad más importante de la provincia que se estira durante todo julio.

También ven fantasmas detrás del anunció de un bono de $1.2 millones a la administración pública, que se pagó la mitad en junio y se abonará la otra mitad en julio.

La apuesta en La Banda

En el frente opositor no son tan optimistas con La Banda. No por cuestiones propias, sino por lo que consideran fue una proscripción al mejor candidato que podían poner a jugar. Se trata de Hector Eduardo “Chabay” Ruiz, un radical que fue alcalde de esa ciudad desde 1991 hasta 2014 y pensaba volver a ser candidato, pero el Concejo bandeño aprobó dos meses atrás una ordenanza de Ficha limpia impide que sean candidatos los condenados en primera instancia. El antecedente es que Ruiz había aceptado en 2015 una condena en un juicio abreviado por abuso sexual.

Hector "Chabay" Ruiz, el exintendente de La Banda que quiso volver con Despierta Santiago y no pudo por sus antecedentes penales.

En Despierta Santiago sostienen que Ruiz se vio obligado en ese momento a reconocer el hecho para no recibir una pena mayor y que la causa fue armada. Ya en 2021 no había podido asumir como diputado provincial por resistencia de sus pares de cámara, entre ellos el Frente Renovador en el que había militado con anterioridad. En esa línea, sostienen que la ficha limpia sancionada es “insólita e inconstitucional”. Por la imposibilidad de Ruiz, la candidata es Lorena Bazán, una maestra jardinera independiente. Sin embargo, reconocen: “Perdimos potencia”.

La disputa con La Libertad Avanza

La de Ruiz no es la única pérdida que sufrió Despierta Santiago de cara a las elecciones municipales. Parnas, último candidato a gobernador del frente, se sumó a las filas libertarias en la previa del cierre de listas y ahora es el primer candidato a concejal violeta en la capital.

“Tomó una decisión individual que nos sorprendió, a nosotros y a la gente”, dicen en el frente que reúne al PRO y a la UCR. “Habíamos hecho un trabajo muy grande para empujarlo y posicionarlo”. Hubo un vuelto: la lista para el Concejo de Pérez Carletti lleva a dos exlibertarios en los casilleros tres y cuatro.

Lo cierto es que, en la previa de las elecciones legislativas de 2025, existieron reuniones entre La Libertad Avanza y Despierta Santiago para presentar una propuesta unificada. No hubo un acuerdo, pero el diario del lunes mostró qué potencialidad hubiese tenido una alianza.

El juego en tándem de Zamora y Neder se quedó con las tres bancas en el Senado y las tres en la cámara baja en juego. De haber ido juntos y sumado sus votos, Despierta Santiago y La Libertad Avanza se habrían quedado con el senador por la minoría y el tercer diputado, ambos lugares que fueron para el peronismo de Neder.