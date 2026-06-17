Santiago del Estero: Zamora y Suárez ponen a prueba su dominio en los municipios ante la amenaza libertaria

La provincia de Santiago del Estero será una de las pocas con clima electoral durante 2026 dado que sus municipios elegirán intendente y concejales. Así las cosas, Gerardo Zamora y sus aliados ponen en juego su dominio casi absoluto en las localidades santiagueñas frente a La Libertad Avanza , que jugará con candidatos propios en todas las canchas.

De los 28 municipios, 25 elegirán su conducción política de cara a los próximos cuatro años en la provincia del Norte Grande . Entre ellos, aparecen los cinco más populosos, considerados “de primera categoría” según la ley electoral provincial: Santiago del Estero , La Banda , Añatuya , Termas de Río Hondo y Frías .

Además, se votará en la comisión municipal de Donadeu , porque falleció su titular. Las elecciones están convocadas para el 2 de agosto pero la rosca está en su punto más álgido por estos días, ya que el cierre de listas es el 29 de junio.

Con ese panorama, el Frente Cívico comenzó con los lanzamientos de campaña. Los primeros fueron el de la capital y el de La Banda, los únicos dos lugares donde el oficialismo irá formalmente con el Partido Justicialista como aliado.

En el resto de los municipios, cada espacio irá con candidatos propios, pero respetarán el acuerdo que sellaron hace ya tiempo Zamora y su compañero de bancada en la cámara alta José Emilio “Pichón” Neder , jefe del PJ . Enfrente, La Libertad Avanza presentará candidaturas en todos los municipios.

Los candidatos en las cinco ciudades más importantes

En Santiago del Estero, el Frente Cívico y el PJ consagraron como candidato a Mario Benavente, el secretario coordinador del gabinete de la actual alcaldesa, Norma Fuentes. Enfrente aparece Beatriz Yunez, una decoradora de interiores que ya lanzó su postulación junto con el resto de los referentes libertarios y el apoyo nacional del otrora community manager presidencial, Iñaki Gutiérrez.

Gerardo Zamor y Picho Neder Gerardo Zamora y José Emilio "Pichón" Neder.

La Banda es uno de los dos únicos municipios no gobernados por el oficialismo. Allí, el subsecretario de Industria santiagueño Llamil Abdala es el elegido por el Frente Cívico y el PJ para desbancar a Roger Nediani. Hombre del Frente Renovador, Nediani pudo ser candidato gracias a una venia judicial que autorizó su reelección porque viene de un mandato como intendente y otro como viceintendente. La tropa libertaria estará representada por el abogado y presidente del Club Tiro Federal de Básquet, Miguel Torres.

El intendente de Añatuya, Julio Castro, va por su reelección como candidato del Frente Justicialista. Enfrentará a Daniela Jauande, concejala del Frente Cívico y a Eugenia Coppede, abogada y diputada provincial de La Libertad Avanza. Allí asoman también el titular de la Dirección de Rentas Generales y exconcejal Marcelo Galarza y el exintendente Héctor Ibañez, por un partido vecinal.

El mismo camino seguirá la farmacéutica Paula Cánepa, que quiere confirmar en las urnas la intendencia de Termas de Río Hondo, a la que accedió el año pasado para reemplazar a Jorge Mukdise, electo diputado. Enfrentará al diputado provincial y empresario hotelero Domingo Gatella por el PJ; a María José Ceres, abogada e hija del exintendente Luis Ceres, de La Libertad Avanza; y al concejal Fabián Parrado.

La última ciudad de primera categoría es Frías, donde el peronista Néstor Salim quiere romper récords y obtener su sexto mandato como intendente. El Frente Cívico no definió aún a quien ungirá como retador -suena desde el diputado provincial Mauricio Bustamante hasta el exintendente Aníbal Pedula y la exconcejal María Elena Figueroa-, pero sí lo hizo La Libertad Avanza: apuesta a Lucas Sequeira, un joven productor audiovisual debutante en política electoral.

Las apuestas del Frente Cívico

Un repaso de los gobiernos actuales marca la pauta de la apuesta que tienen que hacer Zamora, Suarez y Neder: de las 25 ciudades que eligen intendentes y concejales, 23 son gobernadas por el Frente Cívico o el peronismo. Son excepciones a la regla el mencionado caso de La Banda y el de Selva, donde gobiernan vertientes vecinalistas. El panorama para La Libertad Avanza es, entonces, arriesgado: cualquier victoria que logre agrandará sus activos provinciales, pero si no se impone en ninguna ciudad será un revés difícil de sobrellevar en su plan de asentarse en la provincia.

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Con una convocatoria multitudinaria en el Olímpico, presentamos a Llamil Abdala como candidato a intendente de la Banda, acompañado por Álvaro “El Chueco” Blanco como candidato a viceintendente y Valeria Suárez como candidata a defensora del Pueblo. pic.twitter.com/2pyXVwcwZP — Frente Cívico Por Santiago (@frentecivicosde) June 15, 2026

Además de los cinco municipios de primera categoría mencionados, también irán a las urnas cuatro municipios de segunda categoría: Quimilí (PJ), Fernández (Frente Cívico), Loreto (PJ) y Monte Quemado (Frente Cívico). La lista la completan 16 municipios de tercera categoría: Bandera (FC), Campo Gallo (PJ), Colonia Dora (PJ), Forres (PJ), Los Juríes (FC), Los Telares (FC), Nueva Esperanza (FC), Pampa de los Guanacos (FC), Pinto (FC), Pozo Hondo (FC), San Pedro de Guasayán (PJ), Selva (vecinal), Sumampa (FC), Suncho Corral (FC), Tintina (FC), Villa Ojo de Agua (FC).