Santiago del Estero: Zamora y el PJ replican su pacto para competir sin perder el control de los municipios

La sociedad Gerardo Zamora y José Emilio “Pichón” Neder tiene una nueva oportunidad para mostrar su solidez el próximo 2 de agosto, con las elecciones municipales que se desarrollarán en 25 localidades de Santiago del Estero. Allí saldrá a relucir el curioso pacto de competencia controlada que le viene asegurando al Frente Cívico y al PJ un dominio casi absoluto.

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Qué se juega en Santiago del Estero Casi la totalidad de las ciudades santiagueñas irán a las urnas dentro de un mes para elegir su intendente y sus concejales. Entre ellas, aparecen las cinco más importantes, consideradas “de primera categoría” por la ley santiagueña: Santiago del Estero, La Banda, Añatuya, Termas de Río Hondo y Frías. Es todo un desafío porque, por primera vez, La Libertad Avanza presentará candidatos en todos los municipios, en busca de hacer pie en un bastión casi inexpugnable del peronismo y sus socios.

Salvo en la capital provincial y en La Banda, por razones distintas, en el resto de las competencias el Frente Cívico irá separado de su socio, el Partido Justicialista. Ambos espacios comparten lugares de gobierno, juegan juntos en elecciones provinciales como lo hicieron para bancar al ahora gobernador Elías Suarez el año pasado, y apoyan a los candidatos del panperonismo en las disputas nacionales. Sin embargo, a la hora de cincelar los armados municipales, la competencia entre socios está habilitada.

El pacto del PJ y el Frente Cívico La realidad es contraintuiva. El Frente Cívico y el PJ son socios que gobiernan juntos, pero que en los municipios juegan enfrentados. Incluso, hasta descartan la posibilidad de dirimir sus diferencias en una interna. La estrategia tiene sus razones, que en Santiago del Estero explican como una forma de evitar "heridas". La apuesta es que todos lleguen a las elecciones, que todos tengan la posibilidad de medirse. Es un mecanismo arriesgado cuyo diseño le atribuyen a Zamora, una especie de polea de transmisión entre los dos espacios que administra el pacto y, por eso, es el hombre fuerte de esa provincia del Norte Grande.

Gerardo Zamora y Emilio Neder con la militancia peronista en el Congreso del PJ de Santiago del Estero. A su vez, la estrategia tiene un correlato en la gestión. Cuando pasa la temporada electoral, el PJ y el Frente Cívico vuelven a funcionar como una coalición, comparten lugares en los ejecutivos y acompañan proyectos en los concejos. Una lógica similar domina la elección del Congreso. Van separados y, como sucedió en la última elección, suelen quedar primeros y segundos, con lo que se quedan con los tres escaños en juego en Senado, un caso único en la política argentina. Así, la sociedad se asegura el dominio casi absoluto de todos los espacios de poder de la provincia.

Santiago capital y La Banda, las excepciones El acuerdo es el último vestigio que queda de la Concertación, aquel sueño que Néstor Kirchner presentó en 2005 en busca de unir a radicales y peronistas. Nació allí y se sostuvo dos décadas dentro de las fronteras santiagueñas en virtud del equilibrismo de Zamora y la necesidad de contener al menos una parte del radicalismo, de mucho peso en la provincia. Ese escenario inédito en el que casi no había oposición se puso en riesgo con el surgimiento de La Libertad Avanza, que busca aprovechar esa grieta entre el PJ y el Frente Cívico para forzar esquemas de tercios en los municipios. Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno y José Neder, las tres bancas de la alianza en el Senado. Sin embargo, hay excepciones. Una es la madre de ciudades, que por su composición urbana es un terreno un poco más fértil para que prendan las opciones opositoras como La Libertad Avanza. Por eso, allí no hay doble juego. El Frente Cívico pone a sus candidatos y estos son apoyados por el PJ. La otra excepción es La Banda, la segunda ciudad de la provincia, pero por otra razón: allí gobierna el Frente Renovador. El massismo se mantiene fuera del pacto, por lo que los espacios oficialistas no quieren andar con experimentos y todos apoyan a un candidato en busca de que el control de los municipios sea total.