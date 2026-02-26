Con apoyo del PJ, el Senado aprobó el acuerdo Mercosur-UE, pero Javier Milei perdió con Uruguay

El Gobierno consiguió un triunfo diplomático en el Congreso , aunque le quedó un sabor amargo. El Senado le dio aval definitivo al acuerdo Mercosur -Unión Europea, con respaldo casi unánime -el peronismo tuvo sólo tres rechazos-, pero Javier Milei no pudo ser el primer país en ratificar el tratado, porque Uruguay cumplió el trámite una hora antes.

El acuerdo fue aprobado con 69 votos positivos y sólo tres negativos, que llegaron desde el peronismo. Fueron los bonaerenses Juliana Di Tullio y Wado De Pedro ; y la fueguina Cándida López . El resto del PJ votó a favor, inclusive de figuras de La Cámpora , que en Diputados había encabezado el rechazo en ese recinto. En el Senado no se escucharon voces en contra.

Milei quería ser el primer jefe de Estado en tener el expediente legislativo terminado y por ese motivo el acuerdo se trató en la sesión del jueves y no en la del viernes, como estaba previsto originalmente, aunque ningún país obtiene beneficios por votar antes.

Con espíritu deportivo, Uruguay aceptó el duelo, aceleró las sesiones en sus recintos y este mediodía le dio aprobación definitiva en Diputados, para convertirse en el primer país, entre los que integran ambos bloques comerciales, en aprobar el acuerdo. Brasil lo tratará el mes que viene y Paraguay está demorado, aunque hay vocación política. La Unión Europea viene lenta: esperará un informe de impacto ambiental que llevará a cabo el Tribunal de Justicia para definir.

Patricia Bullrich trató de ganar cómo sea e intentó sin éxito que el acuerdo se debata al inicio de la sesión. La oposición logró que antes se tratara el pliego de Fernando Iglesias , que fue nombrado embajador en la Unión Europea .

Con un ojo en el otro lado del río de La Plata, la jefa de LLA en el Senado bajó la lista de oradores del oficialismo para llegar primera, pero no fue suficiente para ganar el partido con los vecinos.

Perdida esa batalla, el debate se relajó con un triunfo anunciado, como es la aprobación del acuerdo internacional más grande de la historia, que fue festejada por el canciller Pablo Quirno desde los palcos.

El acuerdo abarca a 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global. Se eliminan aranceles para el 92% de las exportaciones totales del Mercosur y otorga acceso preferencial (en cuotas) para otro 7.5%, lo que permitiría la entrada de productos a la UE con beneficios significativos.

Las importaciones del Mercosur caerán un 91%, un desafío para la industria local, que estará obligada a competir. En el peronismo justifican su posición en que no hubo un fuerte lobby fabril para pedir cajonear el acuerdo. Y sí mucha economía regional que pedía aprobarlo.

Festejos oficialistas

Bullrich cerró el debate con celebraciones y aseguró que habrá una nueva etapa en la historia económica del país. "Las exportaciones argentinas van a crecer un 76% en cinco años y un 120% en diez años. Estamos votando algo histórico: las provincias ganan mercado y las pymes ganan escala", prometió.

"Las empresas argentinas van a poder participar en compras públicas equivalente el 14% del PBI europeo. Vamos a acceder a tecnología y bienes de capital, que van a mejorar nuestra competitividad. Hay que hacer una integración inteligente ", celebró la ex ministra de Seguridad.

Además, recordó que Mauricio Macri firmó un principio de acuerdo en 2019, pero luego la negociación se disipó. "Se ingresó en una sombra negra, porque nos aliamos a Irán, Rusia y quedamos atrapados en el proteccionismo", se lamentó.

Sagasti

Interna peronista

El debate duró cuatro horas, aun cuando la mayoría de los bloques estaban a favor de aprobar el acuerdo. Como anticipó Letra P, el peronismo discutió este tema en una reunión de bloque realizada este miércoles a la mañana, que, según su jefe, José Mayans, duró siete horas. Los tres senadores que votaron en contra no abrieron la boca en el recinto.

La mayoría optó por votar a favor por la presión que ejercieron las economías regionales, favorecidas por la posibilidad de aumentar las ventas a Europa. Había otro temor: que quedarse fuera del acuerdo también aleje a la producción local del comercio intra Mercosur.

Un caso así es el de la industria vitivinícola, que obligó a votar a favor a la mendocina Anabel Fernández Sagasti, de La Cámpora. “Nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con la Unión Europea con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto. Creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias”, sostuvo Jorge Capitanich, convertido en uno de los oradores frecuentes del peronismo.

Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero, pidió sumar una visión “federal” a la negociación. Mayans votó a favor, pero fue crítico. "Con este programa económico el tratado no funciona, había que hacer muchas cosas previamente, como desarrollar la industria y nuestras pymes. Además, habrá licitaciones públicas en las cuales no vamos a poder ser competitivos contra Europa", cerró el formoseño.

Los aliados de siempre

El acuerdo tuvo un respaldo unánime de los aliados del Gobierno, como la reciente socia Carolina Moisés, la jujeña que dejó el peronismo el lunes y asumió de vicepresidenta al día siguiente. "El acceso al mercado europeo es la puerta de entrada a muchos otros mercados. Esta es una gran oportunidad para el desarrollo científico, el desafío va a estar en desarrollar logística, conectividad productiva e infraestructura de calidad", celebró.

La misma expectativa expresó la misionera Sonia Rojas Decut, referente del gobierno provincial. “Representa no solo un instrumento comercial, sino una inserción inteligente en el mundo. Estamos frente a la construcción de un marco previsible, moderno y equilibrado orientado a dinamizar el comercio y a reducir barreras”.

El radicalismo fue unánime a favor del acuerdo. "El Mercosur tiene una gran asignatura pendiente: que todos los argentinos sintamos que el Mercosur es nuestra esencia y que los países que somos parte nos sintamos hermanos. Eso creo que no se ha logrado, no hemos mejorado las asimetrías", lo defendió el jefe de la bancada Eduardo Vischi.