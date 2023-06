Galdeano banca a Losada y ratifica: con Pullaro, nada

“Si ganamos las PASO vamos a convocar a todos las personas de bien que quieran habitar el suelo argentino y que compartan nuestros valores, nuestra ética, nuestros principios republicanos de la ética en la función pública, y no tengan nada que esconder de su pasado reciente”, dijo Galdeano. ¿Pullaro entra en esa descripción?, preguntó Letra P . “Todo indica que no”, su respuesta. “Si pensáramos que él puede tener éxito en el área de seguridad estaríamos al horno, tenemos diferencias con él en ese aspecto y en todo lo que fue su gestión”, amplió.

Ante la pregunta, repetida en las últimas horas, sobre qué pasaría si es el exministro el que gana la interna, todo el equipo de Losada repite lo mismo: “No imaginamos ese escenario porque es imposible”. Galdeano amplió, en el mismo sentido que Losada, y explicó que igual no se mostrarían juntos porque “no tenemos puntos en común, todo lo que han hecho en la campaña, lo que han planteado, lo que expresan ellos en términos de propuestas es distinto que los nuestros; a mí, personalmente, no me motiva en lo más mínimo”.