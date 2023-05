Lo de Carolina Losada contra Maximiliano Pullaro no fue un desliz. Es parte de la estrategia que el comando de campaña de la senadora decidió trazar hasta julio. En el equipo del diputado provincial no salen de su asombro, mantienen la postura de no entrar en el juego que propone la rival y no descartan la vía judicial si la periodista hace una de más ¿Cómo sostener una campaña provincializada con semejante nivel de virulencia?