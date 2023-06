Las declaraciones de Carolina Losada implosionaron la frágil tregua que se había logrado en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe . La precandidata a gobernadora dijo que, luego de las PASO, no va a trabajar junto con su rival Maximiliano Pullaro porque tiene “diferencias éticas y morales” . Si bien el exministro avisó que no responderá el ataque - otro más de Losada en su contra -, el que estalló fue el presidente de la UCR santafesina, Felipe Michlig , quien le pidió a Losada que deje de ser funcional “a los narcos, al kirchnerismo y al perottismo”.

Para el senador provincial, que Losada también critique al senador porteño Martín Lousteau “demuestra que sigue teniendo su cabeza en Buenos Aires y nos habla desde ahí”. “A mí, como presidente del partido y como ciudadano santafesino, me gustaría que viva en Santa Fe, que recorra Santa Fe, que trabaje por los santafesinos, que dé respuestas a los santafesinos, que pague impuestos en Santa Fe y que tenga domicilio en Santa Fe para votar en Santa Fe”. “Eso es no ser ético y no tener moral, representar una provincia pero no vivir en esa provincia”, aseveró.