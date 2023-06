Losada contra Pullaro: ahora intimó a Google y Meta para que bajen la "campaña sucia"

La interna entre Losada y Pullaro estalló por los aires en el amanecer de la campaña. La periodista calificó a su rival de "personaje oscuro" y hasta lo relacionó con "un sector de la política que tiene vínculos con el narcotráfico". En el pullarismo no quisieron responder, pero no descartan llegar a la vía judicial si los ataques públicos persisten. “Que Losada le pregunte a Patricia Bullrich qué piensa de Pullaro”, se limitan a decir en off, dada la buena sintonía que han mostrado en el pasado, con la seguridad como tema en común, el radical y la presidenciable que hoy apoya a Losada.