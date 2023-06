Losada quema las naves: anunció que no estará con Pullaro después de la interna

La senadora y precandidata a gobernadora, Carolina Losada , pateó el tablero de la interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe . No sólo volvió a criticar en duros términos a Maximiliano Pullaro , con quien competirá en las Paso del 16 de julio. Además, sorprendió al anunciar que, gane o pierda, no hará campaña con el exministro de Seguridad provincial.

"No voy a estar después de las Paso con una persona con la que tengo diferencias éticas y morales", aseguró en una entrevista con el diario La Nación . "La disputa con Pullaro no tiene que ver con lo electoral. Es moral y ética", insistió.

Losada insinuó incluso vínculos del ex ministro con el narcotráfico durante la gestión socialista de Miguel Lifschitz . La dureza de sus dichos llevó incluso a Patricia Bullrich , su aliada a nivel nacional, a moderar la situación. La precandidata presidencial dijo que pudo haber tenido "equivocaciones", pero que eso "no lo convertía en un narcotraficante".

Bullrich no fue la única que, a sabiendas de que una guerra intestina podía perjudicar al espacio, intentó poner paños fríos. La cúpula del radicalismo santafesino se reunió a principios de mes para tratar el tema. Públicamente emitieron un comunicado lavado. Puertas adentro, los intendentes y presidentes comunales pusieron el grito en el cielo por una pelea que perjudica a todos, pero no hubo acuerdo sobre moderar los dichos y cada uno eligió seguir con su estrategia de campaña. La UCR busca volver al poder en la provincia después de 60 años.

"Creo que sus votantes me van a acompañar a mí si gano la interna. Estoy segura. Pullaro es más de lo mismo. El que no quiso, no supo y no pudo. ¿Cómo antes no pudo y ahora va a poder? Tenemos que elegir entre los nuevos liderazgos y los que ya fracasaron", insistió Losada en tono crítico al asegurar que su decisión de no ser acompañada por Pullaro, en caso de ganar, no perjudicará las chances de Unidos.

Además, volvió a vincular a su rival con Alejandro Druetta, un ex jefe policial condenado por su vinculación con organizaciones narco. "Hay una persona de su confianza que está presa por narcotráfico y Pullaro lo puso en drogas peligrosas. También sé que hay audios que lo vinculan con corromper a los policías con los ascensos. ¡Él ascendía a los policías a los que les daba los resultados de los exámenes!", apuntó en la entrevista con La Nación.

La senadora radical vinculó a su adversario interno con una campaña en la que, dijo, "inventan mentiras" para ensuciarla y en la que invierten "un millón de pesos por día" en elaborar "fake news".

Los dardos de Losada cruzaron los límites de la provincia y alcanzaron a Martín Lousteau, candidato a jefe de Gobierno porteño, referente de Pullaro a nivel nacional y aliado de Horacio Rodríguez Larreta.

"La diferencia (con Pullaro) no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quién se referencia a nivel nacional: Martín Lousteau. Estamos hablando del creador de la 125 y el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. No me representa ética ni moralmente para la provincia. Yo represento a una provincia cuyo ingreso más importante es el campo, la agroindustria. ¿Voy a estar con la persona que le quiso meter la mano en el bolsillo a la gente del campo? De ninguna manera", fustigó.

Losada defendió a su candidato a vice, Federico Angelini, a quien Elisa Carrió acusó de ser un puntero asociado con Antonio Bonfatti. "No es así. El que tenga pruebas, que haga lo que tenga que hacer. Yo no voy a tapar a nadie", aseguró.

Pullaro aceptó responder en una sola oportunidad. Convocó a una conferencia de prensa y dijo: “Esto le da aire al peronismo y no me voy a enganchar. Por supuesto que si nos peleamos y entramos en tensión ponemos en riesgo el triunfo que parecía muy claro. No fui yo, no hice ni voy a provocar ninguna agresión. No fui yo, pero indudablemente ponemos en riesgo el triunfo. Por eso llamo a la reflexión”.

En el peronismo intentaron aprovechar el clima de guerra de la alianza opositora y arrancaron la campaña con una imagen que buscaba enviar una señal en sentido contrario: los cuatro precandidatos a la gobernación que dirimirán la interna se encontraron en la sede partidaria para dejar un suerte de mensaje de unidad. O al menos de concordia. No pasó de la foto. Aunque en Unidos no pueden alardear ni siquiera de tener una postal conjunta.