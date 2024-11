Por qué Javier Milei quiere a Cristina Fernández de Kirchner en la cancha en 2025

En cuanto a lo electoral, la Casa Rosada cree que si Cristina Kirchner se presentara a elecciones no sólo podría polarizar con su figura, por ser quien mejor representa el antimileísmo, sino también que podría intentar atraer a dirigentes del peronismo no kirchnerista a las fuerzas del cielo. Tan avanzada está esa última idea que en la mesa política libertaria suelen mencionar acuerdos en construcción con gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) o a intendentes como Julio Zamora (Tigre) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), quien incluso tuvo la semana pasada un almuerzo privado con Francos por este tema.

Por el contrario, los estrategas libertarios estiman que si el macrismo lograba convertir en ley Ficha Limpia, podría caer la imagen internacional que intentan construir alrededor del Presidente. "Cristina ama la figura de la proscripción porque imagina un relato similar al de Perón, en el que la van a ir a buscar al penal para rescatarla, pero el problema es que eso da una mala imagen en el mundo, que va a interpretar que nosotros la condenamos", comentó un funcionario.

Este acuerdo tácito de beneficios mutuos entre libertarios y peronistas pareciera no ser una novedad para algunos sectores de la oposición, que la semana pasada habían llegado a reunir a 128 presentes para tratar Ficha Limpia, uno menos que el necesario para el cuórum, mientras que este jueves juntaron apenas 116 voluntades, 13 menos que las necesarias para dar inicio a la sesión.

El PRO criticó la jugada de La Libertad Avanza para bloquear la sesión

Uno de los datos salientes de la sesión fue que el oficialismo retaceó el cuórum porque faltaron ocho de los 39 legisladores que conforman La Libertad Avanza (LLA). No estuvieron en el recinto Marcela Pagano, Pablo Ansaloni, Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Lorena Macyszyn, Carolina Piparo, Emilia Orozco y José Peluc.

La autora del proyecto de Ficha Limpia, Silvia Lospenatto, mostró su enojo contra los legisladores que se habían comprometido a facilitar la discusión y no estuvieron en el recinto. “Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia. Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, aseguró.

Por su parte, el presidente del PRO, Mauricio Macri, también criticó a los diputados oficialistas que no dieron cuórum: “¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?”, señaló Macri en su cuenta de la red social X.