Máximo Kirchner, primer candidato de Fuerza Patria: Axel Kicillof no lo veta, pero su tropa pone reparos

Axel Kicillof no tiene problemas en que Máximo Kirchner encabece la lista de Fuerza Patria de aspirantes a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre, aunque había propuesto que ocupara ese lugar una figura representativa de todos los espacios.

No obstante, referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación que lidera el gobernador, dicen que el hijo de Cristina Fernández de Kirchner ( CFK ), “es un mal candidato” y dudan de que el objetivo del operativo clamor que lanzó La Cámpora para instalar la figura de su conductor sea conseguir el primer escalón de la tira. Sospechan, en cambio, que se trate de un mecanismo para fortalecerse en la negociación.

La movida nació el jueves por la noche, mientras se terminaban las negociaciones por el cierre de alianzas en los diferentes espacios políticos, por impulso del intendente de Malvinas Argentinas , Leonardo Nardini , a quien siguieron, entre otras figuras del cristinismo, Fernando Raitelli (Brandsen), Néstor Sombra (Azul), Julián Álvarez (Lanús) y Mariel Fernández (Moreno), otro nombre que suena para liderar la oferta electoral del peronismo bonaerense .

“No tenemos problema si Máximo quiere encabezar”, respondió de forma escueta y concreta una fuente de la mesa chica de Kicillof en la provincia ante la consulta de Letra P . El gobernador viene planteando que debe encabezar la lista alguien que represente a todos los sectores, pero no está proponiendo ni va a proponer una figura en particular .

Escuchando este fragmento y conociendo su compromiso histórico con las causas populares, considero firmemente que Máximo Kirchner tiene que ser el candidato natural para encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones de octubre. Sería la síntesis política… pic.twitter.com/H6KLBbzMR8

Hace algunos días surgió la versión de que quería que Jorge Taiana ocupara ese lugar. De hecho, en una entrevista que brindó este viernes, Kirchner mencionó que “había leído” que Kicillof proponía esa opción. En la gobernación insisten en que el mandatario provincial no propone a nadie, pero reconocen que el nombre de Taiana surgió como un ejemplo de una figura que podía ser bien vista por todas las tribus.

Magario, Kicillof y Cascallare

El gobernador ya peleó a fondo los nombres para encabezar las listas que presentó Fuerza Patria en las dos secciones electorales del conurbano bonaerense (Primera y Tercera) para la elección bonaerense del 7 de septiembre, pulseada que ganó ubicando en esos lugares a Gabriel Katopodis y Verónica Magario. No dará una batalla similar por la boleta nacional.

En una entrevista con AM 530, Kirchner descargó el manual de la corrección política. Dijo que no quiere ser "alguien que se entrometa en los planes de nadie” y que “hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires lleva la mayor responsabilidad”. También reconoció que en Fuerza Patria “no es que alguien se levanta y hace lo que quiere; hay que trabajar en una síntesis”. Con todo, advirtió: “Si Cristina me dice 'hay que ir', ya está”.

Dudas y conjeturas en la tropa de Axel Kicillof

En el sector que conduce Kicillof hay dudas respecto de si el operativo clamor lanzado el jueves por la noche por La Cámpora responde a que Kirchner tiene la intención de encabezar la lista o se trata de una maniobra para la negociación o, incluso, un mensaje a la tropa propia.

“Boludos no son, saben que hoy Máximo no es un buen candidato. Quieren que sea para mejorar su perfil o están forzando una tensión para llevarse algún diputado más”, dice un dirigente que forma parte del MDF en diálogo con Letra P.

“Si se la juega y se expone, corre el riesgo de que muchos intendentes hagan la plancha en la campaña y ya sabemos que para la elección nacional estamos más abajo que para la bonaerense”, analiza un miembro del gabinete bonaerense.

“Lo de Máximo es una locura hasta para los intereses de él, pero no lo descarto: es una forma de decir 'la provincia es mía'”, dice la mano derecha de un intendente kicillofista que, a su vez, hace hincapié en cómo el hijo de la expresidenta levantó el perfil el último tiempo.

Máximo Kirchner con los brazos abiertos - NA

Finalmente, una figura que supo estar muy cerca de La Cámpora y hoy acompaña al gobernador analizó que el operativo clamor puede ser también un mensaje a la tropa propia. “Quizá les estén piden a los suyos que salgan porque hay muy poquitos bancando. No había uno hablando y se llevaban toda la carga Facundo (Tignanelli), Mayra (Mendoza), Emma (González Santalla)… y los otros se hacen los vecinalistas”, especula y agrega: “Puede ser un elemento de presión interna; se están haciendo todos los boludos”.