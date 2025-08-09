ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Julio Zamora: "Javier Milei y Fuerza Patria son lo mismo"

El intendente de Tigre presentó la lista de concejales de Somos Buenos Aires. Pidió un debate sobre el futuro de la Provincia. Palo a Sergio Massa.

Por Letra P | Periodismo Político
Julio Zamora.&nbsp;

Julio Zamora y los integrantes de la boleta local.&nbsp;

El intendente de Tigre y candidato a senador por la Primera sección electoral, Julio Zamora, presentó la nómina de concejales y consejeros escolares de Somos Buenos Aires, con dardos al peronismo de Fuerza Patria: “Yo no me fui del peronismo, me retiré del kirchnerismo, de (Sergio) Massa y La Cámpora”.

Según el jefe comunal, esa concentración de poder impide “liberar la energía” del peronismo para renovarse. “Son tres personas que tienen cerrado con candado el espacio y eso no va a generar nada nuevo”, afirmó.

"Los que dicen 'Afuera, Milei' son los mismos que trajeron a Milei. Son los mismos que bancaron su campaña para que pierda Juntos por el Cambio. Son los mismos que pusieron candidatos en sus listas. Fuerza Patria y Milei son lo mismo", lanzó Zamora, sin anestesia, al recordar las elecciones de 2023: un insistente rumor da cuenta que la campaña de La libertad Avanza fue auspiciada por Unión por la Patria como parte de una estrategia electoral.

La interna local entre el intendente y el massismo, que ya lleva más de una década, viene subiendo de temperatura desde que Malena Galmarini perdió las PASO para ser ella la candidata a jefa comunal.

Llamado a un debate público

En el acto, que reunió a vecinos, militantes y dirigentes en el Club Rincón, Zamora convocó a un debate abierto con sus rivales. “Estamos para debatir, no con chicanas fáciles sino con ideas sobre qué tipo de comunidades queremos en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

También respaldó la iniciativa de los gobernadores que impulsan el espacio Provincias Unidas y planteó la posibilidad de confluir desde Somos para formar una fuerza política unificada. “Pretendemos aportar a Somos ideas vinculadas a las mejores tradiciones del peronismo y el radicalismo”, dijo.

zamora 2

El intendente criticó al Presidente por “negar los aportes históricos de los partidos políticos” y pidió recuperar la esperanza de los bonaerenses.

Gestión y obras en Tigre

Durante su discurso, Zamora destacó avances en salud y obras públicas, como la inauguración del Hospital de Medicina Cardiovascular Dr. Genaro Serantes y la pronta apertura de un hospital de alta complejidad para adultos. También mencionó la construcción de una pista de atletismo homologada internacionalmente, un natatorio climatizado en General Pacheco y teatros en Don Torcuato y El Talar.

En relación a su lista de candidatos, aseguró que “seguirán trabajando como hasta ahora” y cuestionó a otras nóminas con postulantes “que no trabajan”. Por último, llamó a la ciudadanía a “cambiar la historia” en las elecciones del 7 de septiembre.

