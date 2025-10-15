Operativo remontada: el PRO le imprime mística amarilla a la campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Para eso, desde que el Colorado es el número 1 de la lista apeló a la campaña tradicional, a la que el partido que fundó Mauricio Macri estaba acostumbrado, con recorridas, charlas con vecinos y reuniones con empresarios. Este miércoles organizó un acto en La Plata , donde la alianza oficialista perdió por seis puntos en septiembre. Fue en un reconocido teatro de Barrio norte, donde el PRO convocó a su dirigencia bonaerense, sin libertarios.

Hubo arenga entre figuras nacionales y provinciales, llamaron a dejar de lado las diferencias que los separaron para la instancia electoral bonaerense, y a repuntar la elección. Esta vez, con un estilo propio que había quedado guardado tras el tercer puesto de 2023 que parecía extinguir al partido.

El candidato de Milei llegó al mediodía a la capital bonaerense para compartir un almuerzo en City Bell con empresarios industriales, textiles, del sector de la medicina y el comercio local. Fue en un bodegón, donde hablaron de las reformas tributaria y laboral que impulsa el Presidente y que defiende Santilli. Allí sí hubo dirigentes de LLA platense que acercaron a algunas personas del sector.

Cerca de las 15.30 Santilli arribó junto a Cristian Ritondo -presidente provincial del PRO- a El Teatro Bar, en 43 entre 7 y 8, para cerrar un acto organizado por la diputada platense de su espacio, Julieta Quintero Chasman. La legisladora, que renovará su banca el 10 de diciembre, estuvo a cargo de la planificación del desembarco del Colo, que terminó con una reunión con repartidores de Rappi en la plaza de 2 y 51. También coordinaron las actividades la diputada Rita Sallaberry y la santillista Camila Manfredi.

El escenario recibió a Santilli con Eye Of The Tiger, el himno inmortalizado en la figura de Rocky Balboa. Antes, hablaron Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Ritondo. En el evento estuvieron legisladores nacionales y provinciales, algunos intendentes y exintendentes y dirigencia histórica del PRO bonaerense. El encuentro sirvió para motivar a la tropa amarilla y convocarla a bancar la boleta de LLA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1978545741107700082&partner=&hide_thread=false "Espert ya fue"



Ante una consulta sobre el avance de la campaña de La Libertad Avanza, Ritondo y Santilli respondieron que el diputado "ya no está" pic.twitter.com/KUeLzsVObv — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2025

Del amarillo PRO al violeta LLA

A pesar de haberse hecho cargo de la campaña y tener todo el aparato del PRO a disposición, Santilli no quiere despegarse del violeta. Además de mantener una excelente relación con Milei -estuvo con el Presidente en Mar del Plata y San Nicolás y volverá a hacerlo esta semana en dos distritos-, sostiene la narrativa libertaria enfocada en reducir la carga impositiva, terminar con la inseguridad y seguir por el camino del déficit cero.

Durante su paso en La Plata, además del encuentro con dirigentes libertarios y el empresariado, también visitó las mesitas de LLA que se encuentran en algunas zonas de la ciudad. Santilli seguirá haciendo equilibrio entre ser el candidato de Milei y tratar de conseguir votos con la impronta PRO.