Fuerte presión de Martín Menem a Martín Llaryora para bloquear la sesión de jubilaciones, $LIBRA y AGN

La oposición más dura de la Cámara de Diputados buscará este miércoles sesionar para tratar los proyectos para mejorar jubilaciones , nombrar las autoridades de la comisión investigadora de $LIBRA y de la AGN. Martín Menem redobló la presión para que no haya cuórum: la mira libertaria está puesta en los representantes que responden al gobernador de Córdoba , Martín Llaryora .

La sesión fue pedida por la coalición de fuerzas que domina el recinto. La integran Unión por la Patria, Democracia Para Siempre (UCR crítica), Encuentro Federal, Coalición Cívica y la izquierda. Si no tienen fisuras, deberían llegar a 129. UP tiene siete bajas y, como siempre, en el resto de las fuerzas puede haber ausencias de figuras cercanas a gobernadores.

No prosperaron, al cierre de esta nota, las gestiones para sumar a sectores del PRO vinculados a Mauricio Macri , que firmaron dictámenes para aplicar una prestación proporcional en reemplazo de la moratoria, al igual que un sector de la UCR vinculado al gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza).

Ambos bloques definieron no dar cuórum, pero hay figuras sueltas que podrían ayudar, como Héctor Baldassi y Álvaro González (leales a Horacio Rodríguez Larreta ) y el radical mendocino Julio Cobos . Los referentes de las fuerzas convocantes calculaban que podían juntar 131 bancas.

Menem centró la presión en los cinco referentes de Córdoba que integran el bloque Encuentro Federal, los mismos que dieron cuórum en la sesión. Menem los llamó para rogarles que no asistan, porque la Casa Rosada ya negoció con la provincia la deuda previsional, a partir de un acuerdo firmado en la Corte Suprema. Como el compromiso está suscripto, hasta el cierre de esta nota, la tropa llaryorista se negaba a boicotear la sesión.

La pelea por las jubilaciones

El acuerdo más avanzado en la oposición es para aprobar proyectos que mejoran las jubilaciones. Hay dos órdenes del día a considerar, con un total de 14 dictámenes. Una es sobre aumentos de los haberes; y otra sobre la continuidad de la moratoria previsional, que venció el 24 de marzo, o su reemplazo por una prestación proporcional.

Referentes previsionales de la oposición tuvieron dos reuniones este miércoles y avanzaron en posibles textos de consenso. Se tomarían como base los dictámenes de Nicolás Massot, de Encuentro Federal. En cuanto a los aumentos, prospera el de 7,2%, por única vez. El bono subiría de 70 mil pesos a un intermedio entre las dos propuestas: 105 y 115 mil pesos.

agost carreño y nicolás massot.jpg

La continuidad de la moratoria tiene más tensiones. Unión por la Patria insiste con la moratoria previsional, que consiste en un plan de pagos para quienes no alcanzaron los 30 años de aportes. " Vamos a pelear hasta el final", señalaron desde UP a Letra P.

Como no habrá consenso, se considerarán el resto de las iniciativas y prosperará de la Massot, que es una prestación proporcional a los aportes. El proyecto considera cada año trabajado para agregar a la pensión por adulto mayor (PUAM), que es del 80% del mínimo. Victoria Tolosa Paz negocia con Massot que, llegado el caso, la PUAM sea mejor.

Casi $LIBRA y AGN

La gran pelea de la sesión será por la elección de autoridades de la comisión investigadora del Libragate, que no pudieron votar porque la comisión quedó empatada con 14 miembros de cada lado. Como explicó Letra P, la oposición quiere votar en el recinto esos cargos y Menem considera que el reglamento no lo permite. "Está dispuesto a llevarse la pelota a la casa", dicen los libertarios.

A esa discusión, con la que abrirá la sesión, se suma una interna de la oposición dura por los lugares. Es que UP está dispuesto a ceder a su candidata, Sabrina Selva, si puede votar una figura de consenso. DPS quiere imponer un nombre propio. Fernando Carbajal se anota y el peronismo no lo acepta: es ni más ni menos que quien denunció penalmente al gobernador Gildo Insfrán. Otra opción es Danya Tavela.

EF pide por Oscar Carreño, pero la discusión no será fácil. Deben resolverla durante la mañana. Se mezcla con el otro tema de la jornada: la elección de integrantes de la AGN, promovida por los federales para darle un lugar al diputado Emilio Monzó. Cuenta con el aval de UP, que se queda con Juan Ignacio Forlón. Fue clave Sergio Massa que cedió a la pretensión de su candidato, Guillermo Michel. La resolución le dejaría el tercer lugar a La Libertad Avanza.

Para llegar a 129, EF y UP necesitan del resto de sus eventuales aliados y confían en alcanzarlos; aunque LLA, el PRO y la UCR intentarán bloquearlo. Si no lo logran, impugnarán la votación en la Justicia, por considerar que no representa las proporciones del recinto. Será otro debate caliente. El único tema de consenso sería un proyecto de Facundo Manes para declarar emergencia en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires.