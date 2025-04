Derrota de Javier Milei: Diputados investigará el Libragate e interpelará a Francos, Caputo y Cúneo Libarona

El debate duró cuatro horas y mientras se realizaba los bloques que habilitaron la sesión acordaron la lista final de interpelaciones. No hubo consenso para citar a Karina Milei y Manuel Adorni , porque entendieron que podrían excusarse por no tener rango ministerial, como indica el artículo 71 de la Constitución nacional, que habilita las interpelaciones en ambas Cámaras del Congreso .

Otro golpe para Javier Milei

La sesión comenzó a la 12.20 horas y el cuórum era cuestión de minutos cuando llegó al recinto el plantel llaryorista: Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Alejandra Torres. Como explicó Letra P, la presencia de este grupo animó a figuras que no iban a aparecer, como el jujeño Jorge Rizzotti, de DPS, quien asistió pese a la presión de su gobernador, el jujeño Carlos Sadir.

Todos los bloques convocantes tuvieron bajas por presión de los gobernadores, una tarea que ejerció Guillermo Francos y que no fue suficiente. Faltaron por DPS Marcela Antola (Entre Ríos), Melina Giorgi (Santa Fe) y Juan Carlos Polini (Chaco). No asistieron los partidos provinciales que integran Innovación Federal (Salta, Río Negro y Misiones), pero esta vez el jefe de Gabinete poco pudo hacer con los mandatarios de Unión por la Patria que hasta hace unas semanas lo ayudaban a cumplir sus planes en el Congreso, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca).

Sólo este último garantizó una banca vacía. "Con la elección cerca, los acuerdos salen caros y nos piden inmolarnos", dijo un líder libertario a Letra P, para explicar la derrota. Las negociaciones para el cuórum las lideraron Oscar Carreño (Encuentro Federal), Paula Penacca (Unión por la Patria), Carla Carrizo (DPS) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien jugó y ganó el debate en su bloque para aprobar la comisión investigadora.

Menem logró que el PRO y la UCR no se prestaran para el cuórum, aunque por el partido centenario sí ayudaron Julio Cobos y Fabio Quetglas. El líder libertario pensó que había bajado la sesión cuando consiguió que no fueran al recinto los exlibertario del MID. Pero el plan lo arruinó Llaryora. "Le dijimos que, si era cierto que Milei cayó 17 puntos en Córdoba, debía mostrarlo", contó a Letra P uno de los negociadores. El diputado García Aresca habló con el gobernador y coordinó sumarse a la embestida final.

Sólo con la UCR y el PRO

La Libertad Avanza quedó aislada, con el único respaldo del radicalismo oficial -no completo- y el PRO, que en Diputados se muestra orgánico con el Gobierno, tal vez por la menor influencia que tiene Mauricio Macri. “No entiendo la necesidad de generar esta sesión, de querer imponer una acumulación de bloques y voluntades, cuando ya está claro que la semana que viene el jefe de Gabinete va a dar su informe", se molestó Silvana Giúdici, cercana a Patricia Bullrich.

Por el radicalismo, defendió al Gobierno Karina Banfi. "Se convocó a la sesión a las patadas. Preferimos esperar y escuchar al jefe de Gabinete", propuso la bonaerense. La única voz oficialista fue la del jefe de bloque, Gabriel Bornoroni. “Vamos a hacer una comisión que no sabemos qué va a investigar. Es un show al que estamos acostumbrados”.

Lo cierto es que la oposición casi no habló de la comisión en el debate porque estaba en duda su aprobación y se enfocó en las interpelaciones. "Para nosotros es fundamental que el Congreso no mire para el costado porque lo que está en juego es en definitiva el interés supremo de la argentina de saber la verdad, de saber si el Presidente está gastando su tiempo, como lo hizo cuando recientemente había asumido como diputado de la Nación promocionando una criptomoneda que redundó en una estafa a este Congreso", sostuvo Pablo Juliano, de DPS.

Carreño destacó la importancia de no concentrar las consultas en el informe de gestión de Francos. “Para nosotros es muy importante hablar del artículo 71 de la Constitución. Más allá de cómo lo llamemos, interpelación o no, tiene que ver con que el Gobierno debe dar explicaciones en función de lo que el Congreso le requiera, no de lo que quiera contar. El artículo 71 es claro: el Ejecutivo debe brindar los informes y explicaciones que estime convenientes la Cámara que lo cita”, sentenció el cordobés.