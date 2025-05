AGN: Emilio Monzó pacta con Unión por la Patria y le ofrece un lugar a Javier Milei

Al menos, por ahora, no piden ser parte del acuerdo con EF-UP los habituales aliados del Gobierno, la UCR y el PRO, que en agosto elevaron sus candidatos a la AGN. El partido centenario propuso al exdiputado Mario Negri . "No somos parte de ninguna negociación", sostuvo una autoridad de esa bancada a Letra P . El espacio amarillo tiene como candidato al exministro de Trabajo, Jorge Triaca .

La rosca de Emilio Monzó

La AGN tiene la misión de auditar los movimientos de gastos e ingresos ejecutados por el Poder Ejecutivo. Sus informes luego son evaluados por la comisión bicameral mixta revisora de cuentas, que emiten dictámenes que son considerados por el recinto. El trabajo viene atrasado: aún se están evaluando los informes de la gestión de Mauricio Macri.

Monzó intenta quedarse con una silla en la AGN y que Unión por la Patria acceda a otra, a pesar de que se trata del bloque más grande del recinto, que duplica en cantidad de miembros al siguiente. El elegido del peronismo sería el exauditor Juan Ignacio Forlón, cercano a Máximo Kirchner. Sergio Massa participó de la negociación y cedió a las pretensiones de su elegido, el exfuncionario Guillermo Michel.

El acuerdo Monzó-UP incluye cederle el tercer cupo de la AGN para LLA, aun cuando la idea original de la coalición opositora era dejar al oficialismo sin nada. “No vamos a permitir que nos acusen de golpistas”, explicaron a Letra P fuentes de Encuentro Federal.

Decididos a resistir la embestida, en el oficialismo tratan de mover influencias para no volver a sufrir un golpazo de parte de una mayoría opositora, como ocurrió cuando fueron habilitadas las interpelaciones y la comisión investigadora del caso $LIBRA.

“Esto es un pacto de Massa, Monzó y el kirchnerismo del que no vamos a participar. Ya le ofrecieron al PRO y no quiso. No podemos ir nosotros”, repiten en LLA. Su elegido para la AGN es Santiago Viola, abogado de LLA y cercano a Karina Miei.

La AGN, acéfala

El plan del Gobierno es esperar al 10 de diciembre, cuando podrían duplicar la cantidad de bancas y pelear por dos lugares. Los cargos son por ocho años: quien gane la rosca legislativa tendrá una cuota de poder por todo ese tiempo. Karina Milei y Martín Menem entienden que lo mejor es dejar pasar el tiempo, pero Monzó puede sorprenderlos.

Desde abril la AGN funciona sin auditores: el único cargo vigente es el del presidente, Juan Manuel Olmos, elegido por el Partido Justicialista, que tiene esa silla por ser la fuerza opositora con más presencia legislativa. También vencieron este año los tres cargos del Senado y la negociación empezó. La UCR propone al exsenador Luis Naidenoff; y el PJ exige los otros dos lugares.

El senador Juan Carlos Romero, aliado oficialista, hizo gestiones para que LLA tenga una tercera silla, para lo que se necesita un acuerdo entre todas las fuerzas no peronistas. El salteño intentó una negociación simultánea en las dos cámaras, pero no prosperó. La demora le permitió a Monzó avanzar con una esquema en Diputados que puede liquidar el miércoles. Lo intentará.