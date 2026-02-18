Rogelio Frigerio, la épica del paso a paso

En 2023 fue la oscuridad. Doce meses después vino la cosecha y este año llegó el momento de estar mejor plantados. Con la metáfora agrícola siempre ordenadora del discurso, Rogelio Frigerio abrió este miércoles al mediodía el 147 período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos . A tono con su estilo, el gobernador mostró una narrativa sin grandilocuencias ni anuncios desmedidos.

Tampoco hubo sorpresas. En la escasa proyección a futuro que delineó, confirmó lo que Exequiel Flesler había anticipado en Letra P : anunció que enviará a la Legislatura el proyecto de reforma previsional y que 2026 será el año de grandes inversiones en obra pública. Específicamente, dijo que espera conseguir unos 300 millones de dólares de financiamiento internacional para restaurar las rutas entrerrianas. No fue una oda a la obra pública, pero reivindicó el rol de la gestión estatal en el mantenimiento de la infraestructura, tanto en rutas como en escuelas y hospitales. Una mirada justa sobre hasta dónde debe meterse el administrador estatal.

Por lo demás, se dedicó a repasar los hitos de sus dos años de gestión, haciendo énfasis en salud, educación y seguridad, los tres pilares de la narrativa de la Casa Gris .

A lo largo de las más de 30 páginas que leyó , Frigerio dejó en evidencia cuál es el manual de instrucciones que sigue: un Estado facilitador de la cosa pública, que resuelva la cotidianeidad de los vecinos y cree las condiciones para la inversión privada. Muy a tono con los tiempos que corren, aunque prácticamente no haya hecho referencias a la gestión libertaria. Al presidente Javier Milei no lo nombró en la hora y cuarto que duró su discurso. A diferencia de años anteriores, esta vez no hubo menciones a nadie con nombre propio.

Esta fue la tercera apertura de sesiones que protagonizó Frigerio, que llegó a la Casa Gris en diciembre de 2023. Desde entonces, se propuso ordenar el Estado ante lo que en su momento fue “la pesada herencia” peronista. Dos años después, dio por alcanzado ese objetivo, aunque dijo que fue a costa de cierta “incomodidad”.

“La primera mitad de la gestión fue romper inercias, bienvenida sea esa incomodidad”, dijo este miércoles, al referirse a asuntos vinculados a la administración estatal y sus formas de contratación. Reiteró que su funcionariado se irá con él cuando termine su gestión y desató el primer aplauso de la platea, conformada principalmente por quienes se tendrían que ir. La narrativa “anticasta” todavía funciona.

Una nueva etapa para Rogelio Frigerio

Por su tono y por sus palabras, el gobernador inauguró una nueva etapa en sus formas, sin referencias explícitas a gestiones anteriores, aunque sí elípticas, al dar por sentado el “desorden” que encontró.

Con fórceps, intentó establecer una mirada hacia el futuro, aunque hubo muy pocas referencias en ese sentido, quizás por la imposibilidad de proyectar en la Argentina de los 300 mil despidos y la caída constante de la recaudación. Frigerio lo tiene presente y por eso se refirió a una situación económica “muy difícil” en la que Entre Ríos sufrió la caída de casi diez puntos en sus arcas respecto de 2023. Esta realidad, sin embargo, no lo corrió un centímetro de su respaldo al Gobierno.

Su alineamiento, no obstante, no le impidió volver a reclamar para que la Casa Rosada atienda la baja de impuestos como las retenciones. “Si no hay coordinación entre la Nación, la provincia y los municipios, el alivio queda a mitad de camino. Hay que bajar de manera gradual impuestos más distorsivos en todos los niveles del Estado. Si se reducen las malditas retenciones o el impuesto al cheque, por ejemplo, nos permitirán bajar en las provincias Ingresos Brutos”, planteó.

Un tiro por elevación a la Justicia local

En un párrafo un tanto inusual para el clima local, el gobernador se metió con la Justicia entrerriana al afirmar que las decisiones judiciales “no son neutras en términos de impacto económico”. Sin dar datos concretos de la provincia, repitió que "hay pymes que quiebran por sentencias judiciales". “Las interpretaciones de la ley no pueden ser siempre en contra del que genera empleo. Necesitamos razonabilidad. El amparo puede ser una excepción, pero cuando es atajo sistemático se termina perjudicando a miles”, señaló.

Con el debate de la reforma laboral en su punto de máxima ebullición en el Congreso, Frigerio aseguró que “las leyes laborales sirven, pero si se utilizan para situaciones ficticias y ponen en riego a empresas, el sistema deja de cumplir su función”. “Frente a esto no podemos mirar para otro lado”, sentenció, con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sentado en primera fila.

Nada dijo sobre la discusión que cerró el año judicial pasado, a propósito del fallido juicio político a la jueza Susana Medina. Cuando concluía el período de sesiones, voceros del oficialismo deslizaron la posibilidad de revisar "los privilegios" de los magistrados, como el régimen de licencias y viáticos que se autootorgan.