Entre Ríos: en tiempos de ajuste, Francisco Azcué busca aliviar a la clase media con una reforma tributaria

Entre las modificaciones, por ejemplo, se destacan las que atañen a Bromatología , área en la que se eliminan cinco de los diez derechos existentes. La eliminación de sellados administrativos es la línea rectora del proyecto. También la unificación de trámites orientados al comercio. Por ejemplo, en derechos de Ocupación de la Vía Pública (decks de gastronomía, exhibidores, ferias, etc.) se reorganizan los conceptos, se establecen nuevos criterios y se simplifica su pago en forma conjunta a la Tasa Comercial.

Para el director de Rentas de Concordia el proyecto será beneficioso también sobre la administración municipal. "Nos va a permitir concentrarnos de manera eficaz en pocos tributos bien diseñados y equitativos, en el marco de una gestión presupuestaria más eficiente”, declaró.

Otras modificaciones en la reforma fiscal de Francisco Azcué

En los derechos de Construcción, un rubro que ha crecido en los últimos años en Concordia, se unificaron ítem, que pasaron de 123 a 40, simplificando el cálculo. En el ítem Tasas Administrativas, el gobierno anunciará la eliminación del sellado a la primera hoja de todo escrito inicial que se debe presentar en la Municipalidad de Concordia. Según cálculos oficiales, esto beneficiará a unos 5.000 contribuyentes. Se anunciará también una reducción en los rubros Tránsito y Transporte, Turismo y Saneamiento.

En la misma línea, se derogarán la tasa de uso de equipos y las tasas textil y portuaria. Se anunciará que el certificado de libre deuda local podrá ser emitido online y de manera gratuita para las tasas inmobiliarias y comercial. Según el área de Hacienda del municipio, ese cambio beneficia a unos 18 mil contribuyentes.

Un amortiguador del ajuste de Javier Milei en Entre Ríos

La iniciativa que promueve Azcué no reviste alto impacto fiscal en las arcas municipales. Según pudo averiguar este medio, no es significativa la cifra que dejará de percibir la caja del municipio. En el oficialismo rescatan sobre todo el efecto “desburocratizador” y de acercamiento a un sector de la sociedad que no quiere dejar desatendido en la crisis.

El trabajo en comisiones para abordar la reforma tributaria fue anunciado a principios de abril y en ese entonces el intendente sostuvo que apuntaría a crear "un Estado ágil, que haga las cosas fáciles a los contribuyentes, descomprimiendo la presión sobre los ciudadanos y el sector privado. Nuestra ciudad tiene un enorme potencial productivo, pero necesita también un instrumento y un marco normativo que nos permita avanzar en esa dirección".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/azcue_francisco/status/1835754483890246105&partner=&hide_thread=false Valoro el objetivo del equilibrio fiscal que planteó el presidente @JMilei en la presentación del presupuesto 2025. @MuniConcordia redujimos 45% el gasto sin resentir servicios esenciales. La austeridad y la creatividad en el manejo de los recursos vinieron para quedarse. — Gringo Azcue (@azcue_francisco) September 16, 2024

Ante un cinturón cada vez más ajustado para la clase media local, debido a los recortes a las provincias dispuestos por la Casa Rosada, la decisión del concordiense apunta más bien a “tirarle un centro” a quienes le habilitaron la victoria en octubre del año pasado. “Queremos dejar de pescar en la pecera, ampliar la base impositiva y lograr condiciones e incentivos para la inversión y el desarrollo en un marco de formalidad, ese es el objetivo de las medidas que tomamos”, dijo el intendente.

El alineamiento de Azcué es de sintonía total con el gobernador Rogelio Frigerio y de sintonía fina con Milei en la Nación. De hecho, tras el anuncio del presupuesto 2025 el domingo pasado, el joven radical fue uno de los pocos intendentes que celebró “el equilibrio fiscal que planteó el Presidente”. Dijo además que en la ciudad él ya había reducido un 45% el gasto “sin resentir servicios esenciales”. No suele quejarse del contexto nacional y lo justifica cada vez que puede. Sólo esbozó tibios cuestionamientos hace algunos meses ante el impacto de la eliminación de subsidios al transporte, pero el tema se enfrió en la queja ciudadana y el jefe municipal no lo volvió a mencionar. Tampoco se puso a cuestas la agenda de la tarifa eléctrica, algo de lo que sí se ha ocupado Frigerio.