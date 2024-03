Los 100 días de Francisco Azcué: recortes, internas e incondicionalidad con Rogelio Frigerio

“Si encontramos así la provincia, no me quiero imaginar lo que habrá sido esa ciudad”. Así definió un funcionario del gobierno de Rogelio Frigerio al desafío que encaró Francisco Azcué (Juntos por Entre Ríos ) desde diciembre del año pasado, cuando se convirtió en el joven intendente de Concordia , la segunda ciudad más importante de Entre Ríos .

Azcué no solo logró destronar al peronismo después de cuarenta años de mandatos . También le dio un triunfo clave a Frigerio para que se impusiera en la provincia. La diferencia que el “Gringo” sacó en Concordia fue cuatro puntos arriba a la del candidato a gobernador. Había más ganas de cambio en la ciudad que en la provincia. Desde allí, se erigieron altísimas expectativas para el nuevo gobierno.

Con 100 días en el poder, Azcué no mostró aún una marca de gestión que responda a esas expectativas: no creó una identidad propia; se concentró en presencias en medios nacionales y descuidó los medios locales; y la comunicación oficial no logró instalar la percepción de un intendente al mando de la toma de decisiones.