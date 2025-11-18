Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, los voceros designados de Kicillof para discutir los proyectos legislativos

Axel Kicillof tiene dos nuevos actores negociando en su nombre los proyectos de presupuesto , ley impositiva y endeudamiento. Ambos fueron elegidos el 7 de septiembre para ocupar una silla en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires : el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis , y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares .

Son la voz y oídos del Ejecutivo en la negociación, en conjunto con la secretaria general, Agustina Vila , quien participó de negociaciones previas. La mesa peronista se completa con legisladores del Frente Renovador y La Cámpora.

Como se dijo, las tres personas designadas para la negociación de las iniciativas parlamentarias son Vila, Katopodis y Cascallares. La primera estuvo en todas las discusiones por el presupuesto en nombre del ejecutivo pero no así los otros dos, quienes en el último tiempo fueron ganando espacio cerca del gobernador, siendo incluso piezas claves en la negociación por las listas para la elección de la provincia de Buenos Aires.

Ambos estuvieron en las nóminas. Katopodis encabezó en la Primera y Cascallares fue segundo en la Tercera. El hombre de San Martín fue electo senador y el jefe comunal ganó una banca en Diputados.

Este lunes por la tarde, en la previa a la reunión de la Comisión de Presupuesto de este martes, los delegados de Kicillof visitaron la Legislatura para trasladarle a la oposición algunos de los puntos que pidió modificar en los proyectos y la devolución respecto a las sillas pendientes en los organismos del Estado que forman parte del paquete en negociación.

Las dudas sobre Gabriel Katopodis y el futuro de Mariano Cascallares

Pese a haber sido designado negociador, aún no está confirmado si Katopodis finalmente asumirá su banca y se quedará en el Senado o no. Este lunes, el ministro dijo que el tema se iba a resolver con el gobernador “en las próximas horas o los próximos días”.

El gobernador está conforme con el trabajo de Katopodis al frente de Infraestructura, pero tiene un dilema: si lo mantiene en ese puesto, al pedir licencia en su lugar ingresará una figura de La Cámpora.

Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini.

En el caso de Cascallares está confirmado que asumirá la banca y, como ya lo hizo en 2021, pedirá licencia en la intendencia de Almirante Brown. El jefe comunal es la apuesta de Kicillof para presidir la Cámara de Diputados. No obstante, ese es uno de los puntos que se negocian en la gran paritaria del peronismo. El Frente Renovador pretende la continuidad de Guerrera, y La Cámpora podría empujar a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien también asumirá la banca el próximo 10 de diciembre y ya avisó que será “oposición responsable” a Kicillof.

Quienes completan la mesa peronista

También la presidenta del Senado, Verónica Magario, y el presidente de Diputados, Alexis Guerrera -que recibe legisladores todos los días en su despacho- completan el esquema de interlocutores con el resto de los sectores.

La mesa del peronismo en la Cámara de Diputados la completan dos figuras que responden a Cristina Fernández de Kirchner: Juan Pablo De Jesús, Facundo Tignanelli. Y del Frente Renovador de Sergio Massa: Rubén Eslaiman. Al cierre de esta nota, minutos antes de la reunión de comisión, había una guerra de relatos respecto del devenir de las negociaciones.