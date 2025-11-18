Neuquén: Marcelo Rucci abrió el paragüas y se plantó contra la reforma laboral de Javier Milei

Marcelo Esteban Rucci, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro , Neuquén y La Pampa , Marcelo Rucci , asumió un nuevo mandato ante más de 20 mil trabajadores reunidos en Rincón de los Sauces . Con el debate sobre la reformla laboral como telón de fondo, durante el acto lanzó definiciones sobre derechos laborales y el futuro del sector energético.

Durante su discurso, Rucci hizo foco en la reforma laboral y aunque aclaró que “aún no hay nada oficial sobre lo cual discutir”, ya avisó que lo que quiere escuchar "es que a nuestros compañeros no se les van a sacar derechos porque Vaca Muerta es posible con los trabajadores adentro, respetando la dignidad, el esfuerzo, las doce horas, los viajes, la ausencia de la familia y el sacrificio que implica el trabajo en la industria”.

“Nosotros pagamos con vida", dijo mientas recordó a los 84 trabajadores del sector que murieron durante la pandemia, y los más de cien que contabilizan desde que empezó Vaca Muerta. "No vamos a entregar a ningún trabajador", subrayó de cara a una de las discusiones claves en el devenir del país.

“Los acompañamos con una veda, un plan de sustentabilidad y en la pandemia. ¿Qué más quieren que hagamos?”, dijo en relación a las empresas del sector, a las que también envió una advertencia. “Si tenemos que salir a dar la lucha, vamos a salir a darla. No tengan ninguna duda”, concluyó.

La jornada de asunción se realizó en el Centro Recreativo de Rincón de los Sauces, en Neuquén, y ratificó la continuidad de la conducción que lidera Rucci, acompañado por Ernesto Inal como secretario general adjunto. Ambos iniciaron un nuevo ciclo gremial, con una participación histórica que superó el 90% del padrón en las elecciones internas del sindicato que se desarrollaron en julio.

rucci cuerpo Marcelo Rucci durante el acto de asunción en la Provincia de Neuquén.

Allí, el dirigente recibió un contundente respaldo para seguir representando a más de 30 mil trabajadores de la industria hidrocarburífera en una región estratégica para el país. Este apoyo le otorga poder de fuego para poder negociar con el gobernador Rolando Figueroa en sus pretenciones por consolidar y articular su propio proyecto político en la provincia de la Patagonia.

El camino hacia 2027 en Neuquén

Además de su actividad sindical, Rucci tuvo un rol preponderante en el Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido por el que fue concejal e intendente de Rincón de los Sauces. En 2021 asumió al frente del sindicato, sucediendo al histórico dirigente Guillermo Pereyra, su referencia directa a la hora la proyección.

Rucci, al igual que Figueroa, se alejó del MPN. Actualmente trabaja en la consolidación de su espacio, Fuerza Neuquina y Federal, con proyección provincial y con la intención de impulsar la carrera de su hija, la legisladora Daniela Rucci.

En sintonía con la alianza La Neuquinidad, que encabeza el gobernador, el dirigente gremial busca convertirse en un aliado estratégico en el armado político de cara a las elecciones de 2027.

Durante su discurso de asunción, Rucci se refirió a los trabajadores de las empresas Petreven, NRG y El Portón, quienes fueron reincorporados tras una gestión conjunta del sindicato con el gobernador. Rolo, por su parte, se comprometió a reducir la carga impositiva sobre los yacimientos convencionales, favoreciendo su continuidad productiva.

“A fin de mes empiezan todos nuevamente", aseguró el secretario general.