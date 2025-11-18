ANDIS: la funcionaria de Economía con U$S 700 mil ocultos sólo declaró un patrimonio de U$S 45 mil

En su paso por el Ministerio de Economía , Ornella Calvete declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) en julio pasado un patrimonio de $ 46.872.077 y U$S 45.000 al tipo de cambio de la presentación. Cuatro meses después, la Justicia secuestró de su vivienda, en el marco de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), cerca de U$S 700.000.

La hija del empresario Miguel Calvete , uno de los involucrados en el escándalo, fue designada -en carácter transitorio- como directora de Análisis de Cadenas de Valor del Ministerio de Economía el 1 de enero de 2024, aunque su nombramiento salió mucho más tarde en el Boletín Oficial. En septiembre, fue oficializada como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio, cargo del cual presentó su renuncia este martes, como reveló Infobae.

El detonante de su salida fue el allanamiento judicial en el que le encontraron "700 mil dólares, entre otras divisas", según consta en el expediente. A partir de los chats entre padre e hija, en la causa figura que Ornella temía por la irrupción de la Policía en su vivienda. "Por si entran acá y me ven con la mosssca (sic)", le dice a su progenitor, antes de afirmar: "Digo que me la prestó alguien, olvidate".

Miguel Calvete es uno de los involucrados en la causa destapada por los audios en los que Diego Spagnuolo , extitular de la ANDIS, describía un supuesto entramado de pago de coimas en la compra de medicamentos, que involucraba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Ante la OA, Calvete declaró seis departamentos en la Ciudad de Buenos Aires (de una es dueña del 50% y de otro del 25%), todos adquiridos entre 2011 y 2014 como producto de una "donación". Sus tasaciones van (a valor fiscal) de $ 11.968.282 a apenas $ 145.000.

El padre fue condenado en 2019 porque en dos departamentos de su propiedad se ejerció la prostitución. Hasta este viernes estuvo en libertad, cuando fue detenido a partir del pedido de indagatoria en la causa de la ANDIS.

Como bienes producto de "ingresos propios", la exfuncionaria consignó una moto Zanella Styler 150 ($140.000) y un auto Peugeot 208 modelo 2021 ($ 3.635.400).

Por otra parte, declaró tres cajas de ahorro, dos en pesos (una con $ 2.703.443 y otra con $ 9.268.014) y una en dólares (con U$S1.801.880).

En total, Calvete pasó de un patrimonio a principios de 2024 de $33.098.740 a $ 46.872.077 al finalizar el año. Como el tipo de cambio que se utiliza en las presentaciones ante la OA es la cotización del 31 de diciembre (entonces era $1035), entre todo lo que declaró la exfuncionaria sumaba U$S 45.287, una cifra muy inferior a la que le secuestraron en su casa.