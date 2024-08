Jubilaciones: Patricia Bullrich cuestionó a Mauricio Macri por "usar a los senadores como carne de cañón"

Live Blog Post

Adorni aclaró que el Gobierno no iniciará "una investigación" por la visita a Astiz

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró este viernes en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno no iniciará "una investigación" por la visita de parte del bloque libertario de la Cámara de Diputados a los exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encontraba Alfredo Astiz.

"El Presidente no dijo que vamos a iniciar una investigación ni que vamos a perseguir a nadie", sostuvo Adorni y explicó: "Milei no sabe si esa agenda corre o no para alguna persona, corre para (Victoria) Villarruel como para cualquier otra persona, no sabe quién impulsó eso".

La consulta tuvo lugar después de que el economista libertario reconociera que "le hizo ruido" la visita porque no es "su agenda". "Habrá que investigar cómo fue movido eso", señaló Milei en radio Rivadavia y advirtió: "El cura que organizó eso me insultaba por YouTube".