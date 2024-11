Ficha Limpia: por ausencias libertarias, se cayó la sesión y el PRO denunció un pacto entre CFK y Javier Milei

Para la mayoría de la oposición, la sesión para debatir Ficha Limpia se cayó por un pacto más amplio entre Milei y CFK. "No hay cuórum porque la impunidad es muy poderosa en Argentina. Tengo la confirmación que me dio cada uno de los bloques. No nos comemos más el verso: no nos creemos más en las casualidades e imprevistos. Me siento burlada", denunció Silvia Lospennato , del PRO , autora de la iniciativa. En ese momento había al menos ocho bancas vacías en el oficialismo.

Solo Peluc y Pagano tenían un justificativo médico. Tampoco estuvo la exlibertaria Lourdes Arrieta, quien justificó su ausencia con un discurso de llantos. "Estoy limpia y libre de contaminación. Muchos te inventan causas. Te meten pruebas falsas", dijo entre llantos.

Ficha Limpia, lejos

Aún con el plantel completo libertario tampoco hubiera comenzado la sesión. Por Encuentro Federal hubo cinco bajas: Nicolás Massot, Miguel Pichetto, Ricardo López Murphy, Jorge Ávila y Alejandra Torres. Massot se justificó. “No me presto a pantomimas. Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla”, escribió en un tuit.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Letra_P/status/1862128695219020237&partner=&hide_thread=false Por segunda vez, el PRO y aliados no lograron el cuórum para tratar el proyecto Ficha Limpia pic.twitter.com/QLbusNTm0L — LETRA P (@Letra_P) November 28, 2024

El PRO dejó las bancas vacías de Aníbal Tortoriello (con licencia médica), el santafesino José Núñez (no estuvo la semana pasada) y Gabriel Chumpitaz.

La UCR aportó otras cinco ausencias. En el bloque oficial no tuvo a Federico Torunnier, Natalia Sarapura y Atilio Benedetti. El primero integra el grupo de libertarios. Democracia Por Siempre, la otra bancada radical, no tuvo en el recinto a Mariela Coletta -licencia por embarazo- y Jorge Rizzotti, cercano al gobernador Carlos Sadir.

Los partidos provinciales volvieron a ausentarse. No estuvieron los miembros de Innovación Federal, que representan a Salta, Misiones y Río Negro. Son estas fuerzas más que garantizaban que el proyecto quedara estancado en el Senado, en caso de haber avanzado. Tampoco asistió a la sesión el trío de Tucumán que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, habitual aliado del oficialismo.

Interna opositora

La sesión había sido convocada por el PRO, que empuja este tema desde 2016, con varios intentos fallidos en el recinto. Los dictámenes se firmaron en septiembre y el macrismo consiguió la adhesión de la UCR y LLA para el despacho de mayoría, que era el más restrictivo: impide las candidaturas de quienes tengan condena en segunda instancia, como Cristina Fernández de Kirchner.

El oficialismo lo defendía en público, pero nunca lo aceleró en privado. "Que busquen los votos ellos", decían sus referentes en referencia al PRO. El bloque DPS proponía una restricción más dura: proscripción en primera instancia por todos los delitos con penas de más de tres años. El PRO no estaba de acuerdo y se esperaba un fuerte debate en particular. No llegó porque no hubo cuórum. Unión por la Patria pedía que sólo se prohibiera las candidaturas de personas con condena firma en su contra.

Los dictámenes quedarán archivados y tienen plazo para tratarse hasta el próximo recambio legislativo. Hasta marzo, sólo podrían debatirse si Milei los incorporara en sesiones extraordinarias. Facundo Manes descargó furia desde su banca. "No me asombra el acuerdo entre Milei y Cristina: son dos populistas, las caras de una misma moneda. Me siento avergonzado de ser integrante de la Cámara de Diputados. Es un llamado de atención al PRO y la UCR. Tenemos una misma lista en la provincia de Buenos Aires: hay que ver si va primero Karina Milei o Cristina", dijo el diputado de DPS.

Año terminado

La sesión caída tenía otros temas que no pudieron tratarse y difícilmente lleguen al recinto antes de marzo. Uno era el juicio a la ausencia, que habilita a llevar al banquillo a los condenados por la voladura de la sede de la AMIA. Es un proyecto que tiene años de tratamiento y fue dictaminado la semana pasada.

Tampoco pudo tratarse el proyecto de reincidencia y reiterancia, presentado por Patricia Bullrich, para aumentar penas ante la acumulación de delitos o de condenas. Con el Senado cerrado, la ministra de Seguridad terminará el año sin un proyecto sancionado.

La otra iniciativa que quedó en el olvido es el voto postal para argentinos que residen en el exterior, otra de las iniciativas del PRO que esperó hasta la última sesión ordinaria para poner en un temario. No fue posible.