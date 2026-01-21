DAVOS 2026

Con la economía estancada, el FMI elogió a Toto Caputo y celebró la acumulación de reservas

Mientras el INDEC reportaba una nueva caída de la actividad, la jefa del Fondo destacó la gestión tras reunirse con el ministro. Revisión en febrero.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Toto Caputo y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Con la actividad económica estancada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la gestión del ministro Toto Caputo durante el encuentro con Kristalina Georgieva en el Foro de Davos. La directora del organismo valoró la acumulación de reservas y el “sólido desempeño” del país.

El reconocimiento llegó desde la titular del Fondo, que se reunió con Caputo en el marco de la cumbre económica celebrada en Suiza, a la que también asistió el presidente Javier Milei. “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, escribió Georgieva en su cuenta oficial de Twitter.

Captura de pantalla 2026-01-21 195842

La publicación fue compartida por el ministro, quien agradeció el gesto: “Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”, publicó.

El gesto de la economista búlgara fue leído en el oficialismo como una señal positiva de cara a la revisión que el Fondo tiene agendada para la primera semana de febrero, luego de que el Banco Central comenzara a acumular reservas.

La economía volvió a caer en noviembre

Mientras el Gobierno celebra el respaldo del Fondo, los datos de la actividad difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mostraron un nuevo retroceso mensual. La actividad económica cayó un 0,3% en noviembre de 2025 respecto de octubre, encadenando así dos meses consecutivos de baja, luego de haber mostrado señales de recuperación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2014080174434763093&partner=&hide_thread=false

El informe también arrojó una baja interanual del 0,3%, interrumpiendo una serie de 13 meses consecutivos de crecimiento respecto del año anterior. En ese marco, sectores clave como la industria manufacturera, el comercio y la construcción profundizaron su caída, con descensos del 8,2%, 6,4% y 2,3% respectivamente.

actividad económica indec

A contramano, 11 de los 16 rubros analizados por el INDEC mostraron avances interanuales. La actividad financiera creció un 13,9%, la agricultura un 10,5% y la minería un 7%, aunque sin compensar el retroceso general.

Según datos oficiales, la economía argentina acumuló un crecimiento del 4,5% entre enero y noviembre de 2025 y las estimaciones privadas consignan que cerrará el año con esa recuperación interanual. En 2024, cerró con una contracción del 1,7% del PIB, el peor desempeño desde 2020, cuando la pandemia provocó una caída del 9,9%.

El FMI destaca la acumulación de reservas

La política de acumulación de reservas fue celebrada tanto por Georgieva como por distintos funcionarios del organismo. Con el nuevo esquema de intervención cambiaria anunciado en diciembre, el Banco Central podrá ampliar las bandas de flotación al ritmo de la inflación desde 2026, lo que le dará mayor margen para intervenir en el mercado y continuar comprando divisas. Con las operaciones de este miércoles, la autoridad monetaria lleva adquiridos más de u$s 800 millones en lo que va de enero.

bcra reservas

Actualmente, las reservas se ubican en 45.077 millones, en parte gracias a los préstamos del Fondo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el acuerdo de swap por u$s 20.000 millones con el Banco Popular de China. Las reservas también aumentan por la cotización del oro, en máximos.

Este panorama contribuyó a contener la tensión cambiaria tras el triunfo legislativo del oficialismo en octubre y a sostener la pax cambiaria que permite al Gobierno consolidar su narrativa de “normalización” económica.

