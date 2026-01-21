Javier Milei prometió a empresarios abrir el cepo a dividendos, pero los inversores todavía dudan

En Davos , Javier Milei prometió a empresarios y fondos internacionales avanzar con la apertura del cepo a la remisión de dividendos, en busca de atraer inversiones clave para el crecimiento. Aunque el Presidente reivindicó la medida como un derecho de propiedad, los inversores expresaron dudas por la recesión, la estabilidad macroeconómica y los plazos del llamado “milagro argentino”.

La jornada del mandatario argentino estuvo marcada por encuentros con líderes del sector financiero internacional, previos a su discurso oficial ante el plenario del Foro Económico Mundial.

El eje de la agenda fue presentar la estrategia económica del Gobierno argentino, despejar dudas entre inversores y reforzar el posicionamiento del país en un contexto global atravesado por tensiones financieras , fragmentación geoeconómica y una guerra comercial creciente entre Estados Unidos y China .

En ese marco, Milei encabezó un encuentro reservado con ejecutivos de bancos y firmas financieras internacionales, en el denominado Country Strategy Dialogue on Argentina, organizado por el World Economic Forum ( WEF ). El objetivo fue exponer las principales líneas del programa económico y transmitir previsibilidad a los mercados.

Del encuentro participaron Jane Fraser , directora ejecutiva de Citigroup ; Jenny Johnson , presidenta y ceo de Franklin Resources ; André Esteves , chairman de BTG Pactual ; Doug Sieg , ceo de Lord Abbett ; Rachel Lord , directora internacional de BlackRock ; Thasunda Brown Duckett, presidenta y ceo de TIAA ; Carlos Torres Vila , presidente del BBVA ; y Ana Botín , presidenta ejecutiva del Santander .

Señales a inversores y clima del encuentro

Según publicó La Nación, durante el encuentro se registraron señales de entusiasmo, pero también advertencias. “Durante 25 años invertimos sin lograr dividendos; ahora comenzamos a obtenerlos”, afirmó Botín. “Y lo importante es que, además, actualmente podemos sacar esos dividendos fuera del país”, agregó otro de los participantes.

Ante ese planteo, Milei respondió: “Eso forma parte de nuestra filosofía sobre el derecho a la propiedad, y esa propiedad es de ustedes”, una definición con la que buscó despejar inquietudes sobre eventuales restricciones futuras.

javier milei donald trump larry fink davos Javier Milei, Donald Trump y Larry Fink en Davos

Sin embargo, también surgieron reparos. El ceo de una importante empresa alemana de servicios advirtió que “la recesión, la caída del poder adquisitivo y la contracción del consumo interno reducen las perspectivas de crecimiento de las compañías que operan en el mercado argentino”.

En la misma línea, un representante de una firma suiza señaló que, pese al impulso reformista del Gobierno, “la Argentina aún debe superar obstáculos relevantes para atraer inversiones extranjeras de manera masiva”, entre ellos una mayor flexibilización cambiaria y un marco de estabilidad económica y jurídica más sólido.

Comitiva oficial y contactos institucionales

Milei está acompañado por el canciller Pablo Quirno y por los ministros de Economía, Toto Caputo; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Antes de la reunión con los ceos, el primer mandatario mantuvo además un encuentro protocolar con Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza.

Javier Milei Davos Karina ministros Karina Milei y los ministros escuchan el discurso de Javier Milei en Davos

La agenda incluyó también una reunión temprana con unos 80 empresarios internacionales, entre ellos directivos de bancos, fondos de inversión y grandes corporaciones, como instancia previa a los contactos bilaterales más específicos.

El discurso de Javier Milei

Tras los encuentros con inversores, Milei brindó su discurso principal en el Foro Económico Mundial, en una jornada que coincidió con exposiciones de otros líderes internacionales, entre ellos Donald Trump, lo que concentró la atención mediática global.

Durante su presentación, el Presidente enumeró los resultados de su gestión. “Extirpamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajamos la inflación del 300% al 30%, redujimos el riesgo país en 2500 puntos básicos y la pobreza bajó del 57% al 27%”, afirmó. También sostuvo que esas políticas fueron implementadas “guiadas por valores éticos y morales”.

javier milei davos discurso Discurso de Javier Milei en Davos

Milei rechazó lo que definió como un “falso dilema” entre eficiencia y valores, y aseguró que “justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda”. En su mensaje al auditorio empresarial, enfatizó que “el capitalismo de libre empresa es el único sistema que genera crecimiento” y remarcó que “sin empresarios no habrá producción”.

El Presidente destacó el proceso de reformas encarado desde 2023. “Hemos llevado a cabo 13.500 reformas estructurales, las cuales nos permiten tener una economía más eficiente y crecer”, afirmó y resumió el rumbo con una consigna dirigida al público internacional: “Make Argentina Great Again”.

En un contexto de tensiones comerciales globales, Milei reiteró además que “el país va a comerciar con todos”, como parte de su estrategia de apertura e inserción internacional.

Lo que sigue en la agenda presidencial

Tras su discurso en el Foro, la agenda de Milei contempla entrevistas con medios internacionales y la participación en actividades paralelas del WEF, entre ellas encuentros vinculados al denominado Consejo de la Paz impulsado dentro de la cumbre.

El foco oficial sigue puesto en atraer inversiones, consolidar el respaldo del sector privado internacional y reforzar la narrativa del modelo económico argentino ante los principales actores del mercado global.