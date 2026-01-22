Malvinas: quién es el embajador argentino que hizo tapar el mapa que mostraba a las islas como británicas

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki , se convirtió en noticia este miércoles cuando interrumpió una audiencia oficial en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa y exigió que se cubriera un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido antes de iniciar su exposición sobre las relaciones bilaterales entre ambos países.

De 36 años, Sielecki es licenciado en Ciencias Políticas con maestría en Administración Pública y desde mayo de 2024 se desempeña como embajador argentino en París, representación diplomática a la que llegó por su cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo .

Sielecki, quien trabó vínculos estrechos con el sector político que respalda al presidente de Francia, Emmanuel Macron , pertenece a la familia que fundó los laboratorios Phoenix , el primer importador de penicilina y de la vacuna contra la poliomielitis en Argentina . Su padre, Carlos Sielicki , es actualmente uno de los empresarios petroquímicos más importantes del país con su empresa TGS .

Finalizó sus estudios secundarios en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz y luego se mudó a Francia para cursar la licenciatura en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). El último año de la carrera lo realizó en la Universidad de Cambridge, donde hizo una especialización en Historia Europea y Filosofía Continental.

SON ARGENTINAS. Lo defendemos siempre y en todos lados. Al mandarme a Francia, @JMilei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo. https://t.co/P3ynkCLfYU

Una vez graduado de la licenciatura, Sielecki volvió a París para cursar una Maestría en Administración Pública en la misma facultad. Se desempeñó como presidente de la Asociación de Estudiantes Euro-Latinoamericanos de Sciences Po y fue subcampeón nacional de debate de la competencia organizada por la Asociación de Debate Francesa en abril de 2024, ante la presencia de altos mandos de la Asamblea Nacional.

La relación con Emmanuel Macron

Sielecki se acercó a Macron por su trabajo durante la campaña presidencial de 2017 en Francia. Después de las elecciones, volvió a la Argentina para colaborar con la alianza Cambiemos en las elecciones legislativas en las que la lista que encabezaba Esteban Bullrich se impuso a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

Los años siguientes se desempeñó como jefe de discurso y estrategia del canciller Jorge Faurie y fue asesor en asuntos relacionados con Francia.

Desembarcó como embajador argentino en la capital francesa gracias a su vínculo con Santiago Caputo, con el objetivo de reposicionar a la Argentina como un país “abierto a los negocios”, en línea con el discurso oficial. Reuniones con el empresariado, fondos de inversión y cámaras binacionales forman parte de su agenda, que prioriza el aspecto económico de la relación bilateral.

Malvinas en el debate

Al mismo tiempo, la embajada mantiene un fluido diálogo político con el gobierno francés y con actores clave de la Unión Europea, en un contexto atravesado por debates sobre transición energética, comercio internacional y financiamiento global.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinpcoto/status/2014356073054880112&partner=&hide_thread=false LAS ISLAS MALVINAS SON Y SERÁN ARGENTINAS



Con firmeza y respeto institucional, el embajador argentino en Francia @IanArgentinoS recordó que no se puede hablar frente a un mapa que presenta a Malvinas como parte de otro país. Defender la soberanía y el derecho internacional es… pic.twitter.com/kQK6dEGLhF — Agustín Coto (@agustinpcoto) January 22, 2026

Lejos de la exposición mediática de este miércoles que impactó en todo el país y en especial en la Patagonia, donde recogió el apoyo público del senador libertario Agustín Coto, Sielecki cultiva un estilo de bajo perfil público y fuerte actividad institucional. En el Gobierno destacan que su rol no es el del diplomático clásico, sino el de un gestor que traduce el cambio de rumbo económico argentino en señales concretas para el exterior.