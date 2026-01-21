A por el Nobel: Javier Milei y Demian Reidel lanzaron una teoría económica a medida de las tecnológicas

Horas antes de que Javier Milei matara a Nicolás Maquiavelo en el Foro de Davos , su asesor nuclear Demian Reidel publicó en Twitter el paper con el que el Presidente espera obtener el premio Nobel de Economía. El texto se llama Cuando regulación mata crecimiento y es un traje a medida para justificar las tendencias monopólicas de las grandes tecnológicas.

El documento, en inglés, acompañó la exposición del Presidente , e intenta defender una tesis que contradice las regulaciones antimonopólicas de los Estados, muy tensionadas con los avances acelerados de las economías de plataformas y la inteligencia artificial ( IA ).

A mediados de 2024, Milei había adelantado que trabajaba junto con Reidel, actualmente presidente de Nucleoeléctrica , en una reescritura de la teoría económica para probar que las regulaciones pretendidamente antimonopólicas podían matar al crecimiento. "Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian", adelantó. La publicación, sin embargo, por ahora vio la luz en Twitter y no en revistas académicas.

En la discusión económica, los rendimientos crecientes a escala (IRS, sus siglas en inglés) suelen asociarse a tendencias monopólicas. Los IRS ocurren cuando al aumentar proporcionalmente todos los factores de producción (capital y trabajo), la producción total aumenta en una proporción mayor y el costo promedio por unidad, en consecuencia, disminuye. Los costos decrecientes suelen devenir en monopolios.

Sobre ese precepto se basan las regulaciones antitrust de los Estados. Operan ex ante para evitar la formación de monopolios o con regulaciones para desarmarlos. Es la norma a la que recurrió el propio Milei para intentar frenar la compra de Telefónica por parte de Telecom . Aunque, en este caso, en la concepción del Presidente, no habría rendimientos crecientes a escala.

Milei y Reidel intentaron argumentar que los IRS no implican por sí mismos monopolio ni justifican una intervención estatal. Esa regulación, siguen, pueden atentar contra el crecimiento de la economía.

"Los retornos crecientes no son un teorema de monopolio y las intervenciones estatales que fragmentan la escala o elevan cuñas pueden aumentar la escala mínima viable (para que el proyecto sea rentable) y fabricar estancamiento", sostuvieron.

“Los IRS no son un teorema de monopolio y no justifican remedios estructurales de tipo antimonopolio por defecto”, enfatizaron.

Javier Milei y las big tech

La teoría de Milei y Reidel calza a medida de las grandes empresas tecnológicas, que se quejan por regulaciones estatales antimonopólicas que, dicen, obstaculizan la innovación y el crecimiento del negocio.

En su discurso, Milei sostuvo que, en estas situaciones, "se propone regular a las empresas". Eso, siguió, redunda en "matar los rendimientos crecientes y, con ello, el crecimiento económico". Añadió: "Si no, miren los efectos que causa la regulación en todas partes del mundo".

El paper concluye que el tamaño de la empresa no necesariamente genera un abuso de posición dominante y que, incluso, puede ser clave para el crecimiento de la economía.

La narrativa favorable a la gran escala, la integración productiva y la regulación mínima y ex post marida con las grandes empresas tecnológicas que buscan consolidar posiciones dominantes bajo el argumento de la innovación y la viabilidad sistémica. La necesidad de asegurar una "escala mínima viable" para que el proyecto avance antes del ingreso del regulador calza con la expansión de la infraestructura de IA, plataformas y otros desarrollos de alcance global.

Al focalizarse en la escala y limpiar el resto de los factores que pueden incidir en una conducta monopólica, el paper obvia que las ventajas tecnológicas dan actualmente un poder de mercado persistente y creciente a estas empresas.

"La omnipotencia del Estado, las regulaciones, destruyen el derecho de propiedad y eso mata los rendimientos crecientes y, por ende, el crecimiento es menor", dijo Milei en Davos.

Reidel es uno de los principales impulsores de la intención de que las grandes empresas tecnológicas se instalen en el país. El anuncio de una inversión en data centers para proveer a Open AI por parte de Sur Energy, una empresa que formó el empresario tecnólogo Emiliano Kargieman y que se prepara para entrar al RIGI, fue la única noticia conocida al respecto.

A desregular... ¿o no?

En esa línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, publicó una nota en The Economist la semana pasada en contra de la regulación estatal a la innovación tecnológica y participó este miércoles de un panel en Davos titulado "Regulando a la velocidad del código", sobre el rol de los Estados.

La Inteligencia Artificial ocupa una parte importante de los debates en Davos. Larry Fink, el número 1 del fondo Blackrock y copresidente del Foro Económico Mundial, advirtió que la IA puede generar un problema de empleo.

"Si la IA afecta a los trabajadores administrativos lo que la globalización a los obreros, debemos afrontarlo directamente. No con abstracciones sobre los empleos del mañana, sino con un plan creíble para una amplia participación en los beneficios", postuló.

En esa línea, una encuesta de la consultora PWC a ceos locales arrojó que el 64% de los consultados esperan eliminar empleos administrativos de baja calificación en los próximos tres años y reemplazarlos por IA.