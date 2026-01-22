PJ bonaerense: ruido con el padrón electoral y hermetismo extremo para negociar la unidad

Este jueves es, en el calendario electoral del PJ bonaerense , el día de la publicación del padrón de afiliados para que, hasta el 27 de este mes, se puedan hacer tachas y enmiendas. No obstante, pasado el mediodía, aún no había aparecido. En cambio, surgieron datos y desmentidas que sumaron ruido y tensión a la negociación interna.

La Junta Electoral presidida por Leonardo Nardini se reunió este miércoles pero no se informó nada de lo que sucedió en ese encuentro, a diferencia de la reunión anterior cuando hicieron trascender el acta de la misma. En ese encuentro se trató la cuestión del padrón electoral que debe publicarse este jueves.

A las 12 de la noche del miércoles circuló un padrón y una web donde los afiliados pueden consultar si están inscriptos. Fuentes del PJ bonaerense salieron a informar que ese documento y la página no eran oficiales, aunque no dieron más detalles. El hermetismo extremo, asegura una fuente consultada, tiene que ver con un acuerdo entre las partes para lograr un acuerdo.

El padrón del PJ de la provincia de Buenos Aires que comenzó a circular minutos antes de las 12 de la noche de este miércoles, consta de 15.097 páginas con el nombre y número de documento de más de un millón doscientos mil afiliados y afiliadas. Junto a eso, se difundió el portal web pjafiliaciones.com.ar para consultar dicho padrón.

Efectivamente funciona. Si uno ingresa el número de DNI, el sistema muestra los datos del afiliado si está en el padrón o especifica que no lo está. La web existe y tiene cargado el padrón. No obstante, cuando empezó a circular, fuentes del PJ bonaerense salieron a informar que ni el documento, ni la web eran oficiales. Pero no dieron más precisiones acerca de dónde salió lo que circuló, ni cuál es la información oficial.

El MDF de Axel Kicillof mira con lupa el padrón

Eso sumó ruido a la tensión interna que están intentando sobrellevar los diferentes sectores para llegar a un acuerdo. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof, mira con lupa que en el padrón estén los afiliados y afiliadas que cargaron hasta el 30 de diciembre, de fichas que tenían al menos 180 días de antigüedad.

Una fuente al tanto de las negociaciones, dijo a este medio que podría salir en las próximas horas “un padrón complementario” donde figurarían esas nuevas afiliaciones. Sin embargo, esto no fue ratificado ni rechazado por los miembros de la Junta Electoral que mantiene absoluto silencio.

Hermetismo total para lograr la unidad

“Hay un acuerdo para no hacer trascender nada de las negociaciones y tratar de resguardar lo que se está hablando con el objetivo de llegar a una lista de unidad que es lo que los dos sectores quieren; a veces empiezan a operar unos u otros y después todo se pudre”, afirmó ante la consulta de Letra P un dirigente peronista que está al tanto de las charlas.

Las postura del MDF que trascendió después de la reunión en Villa Gesell sumó complejidad a las negociaciones. La definición había sido que el nuevo presidente del PJ bonaerense debería estar alineado con Kicillof o, de lo contrario, iban a internas. También habían pedido a sus dirigentes que salieran a armar listas distritales para estar cubiertos en caso de competencia.