Martín Llaryora no se sube al ring de Manuel Adorni y apuesta a otra agenda en el Congreso y en la calle

El bloque de seis voluntades que responde al gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , en la Cámara de Diputados resolvió ser testigo de unos de los shows más esperados de la política: la presentación este miércoles del informe de Manuel Adorni , el jefe de gabinete de Javier Milei , sospechado de enriquecimiento ilícito.

Juan Schiaretti , Carlos Gutiérrez , Alejandra Torres , Ignacio García Aresca , Carolina Basualdo y Juan Brügge enviaron las preguntas correspondientes y ninguna de ellas refiere a las operaciones inmobiliarias o viajes al exterior que hizo el experiodista en el corto plazo que se mueve entre las mieles del poder.

“Vamos a dejar que pase lo inevitable: que se insulten de un lado y lo otro. No vamos a dificultar eso, pero vamos a insistir con la agenda productiva de Provincias Unidas y otros temas pendientes de resolución como la crisis sanitaria y educativa, la violencia social, la necesidad de una reforma previsional e impositiva en serio. Esta es la discusión que debe darse en el Congreso”, adelantan.

La suba del corte a los biocombustibles , la baja de las retenciones, los fondos para las cajas de jubilaciones de las provincias que no armonizaron con la ANSES y la ruta del Mercosur serán algunos de los trending topic cordobesistas.

Natalia de la Sota ( Defendamos Córdoba ) y Gabriela Estévez ( Unión por la Patria ) serán las voces críticas cordobesas de la virtual interpelación a Adorni . De hecho, quien suena como potencial compañera de fórmula presidencial de Axel Kicillof marcó una postura crítica en la previa. Advirtió que no tiene expectativas sobre la declaración del exvocero y exigió a Milei que explique sobre la causa $Libra .

bloque cordobesista diputados torres gutierres aresca basualdo schiaretti El bloque de Martín Llaryora en la Cámara de Diputados

En el cordobesismo coinciden con De la Sota, en el plano del pan y circo que será el recinto este miércoles. Efectivamente consideran que el Gobierno necesita que Adorni siga en la picota para distraer de problemas severos como la caída del empleo, el cierre de industrias, el desguace de PAMI o la suba de la inflación.

Reconocen que tiene sus propios “guerreros”, diputados de la vía del medio que no perderán la oportunidad de cantarle las 40 a Adorni. Sin embargo, la postura confirma lo que hace tiempo se viene señalando desde este medio. Llaryora no le hará la guerra a Milei en el Congreso.

La otra batalla de Martín Llaryora

La guerra es fría. Desde que se volvió una tendencia la caída de Milei en las encuestas, el gobernador jerarquizó en su agenda pública hechos de gestión que pretenden ser la contracara libertaria.

Este domingo, en redes sociales, los ministros Daniel Pastore (Comunicación) y Miguel Siciliano (Vinculación) celebraron que Córdoba es una de las pocas provincias que tiene superávit.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquettfin/status/2048415303470567795&partner=&hide_thread=false “Deficit: provincias en rojo”



Porque solo 7 provincias lograron mantenerse con superávit: Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. El resto ya muestra cuentas en rojo.



Tierra del Fuego lidera el ranking con un déficit financiero equivalente… pic.twitter.com/6DBHtl8n5W — Tendencias Finanzas (@porquettfin) April 26, 2026

“En Córdoba hay equilibrio fiscal y obras. Hay orden y programas sociales (…) hay cuentas claras y universidades que crecen en el interior del interior. No se trata de elegir entre números o personas. Se trata de cuidar ambos”, escribió Siciliano.

“Córdoba se mantiene con superávit real en base a su orden administrativo y a pesar de los militantes locales del desfinanciamiento de provincias y municipios, entreguistas de los recursos de Córdoba a los gobiernos centrales de turno que no le devuelven nada a los cordobeses (…) Solo hay que imaginarlos gobernando servilmente para saber cuán rápido dejaríamos de ser la mejor provincia de la Argentina que tenemos”, recomendó Pastore hacer el ejercicio evocativo.

El gobierno de Córdoba mostrará su pata ancha, donde los libertarios no llegan.

La contracara del modelo de Javier Milei

Llaryora abrió la semana compartiendo un almuerzo con estudiantes que acceden al programa alimentario escolar Paicor. Se incorporaron 150 estudiantes del nivel primario del Normal Alejandro Carbó, una tradicional escuela pública en el centro de la capital. Se proyecta que a los 900 que se sumaron a comienzos de año se agregarán unos 400 más antes de de que termine el ciclo lectivo. En toda la provincia, son más de 300.000 estudiantes quenes acceden al beneficio.

La crisis se refleja en las encuestas, pero también en estos indicadores sociales que muestran que familias de clase media y media baja ya tienen problemas para cubrir la alimentación de sus hijos.