Angelini acuerda con Pullaro y pone al vice de la empresa de energía provincial

La rosca no fue fácil. El angelinismo no estaba conforme con sus lugares en el gobierno -”es una reedición del Frente Progresista”, decían-. Desde el pullarismo avisaban que las secretarías de Infraestructura Productiva y Transporte serían para ellos. También Adriano Mandolesi , economista del PRO, había obtenido un lugar importante dentro del ministerio de Economía, además de la secretaría de Cooperación -con rango ministerial- para el presidente del partido, Cristian Cunha . La oferta era pobre a los ojos de los halcones.

La situación llegó a tal punto que, a pocos días de asumir, los macristas llegaron a amagar –al menos así lo decían distintos dirigentes en la prensa– con que si esa era la oferta no asumían.

“No rompemos, pero si la oferta es esta mejor que usen esos cargos para quedar bien con otro y nos releven de tener que defender un gobierno que no consideramos propio”, justificaban. Cerca de Pullaro, sin embargo, señalaban que el problema de la tropa de Angelini, en realidad, era la decisión del gobernador de empoderar a Gisela Scaglia como nueva referente del PRO santafesino.

Se abrió una mesa de negociación que llegó a buen puerto. Además de Peresutti, los halcones se quedaron con lugares en la segunda y tercera línea de los ministerios de Educación -la dirección de Educación Privada- y Desarrollo Productivo, al menos. Eso sí, no pudieron asegurar Transporte e Infraestructura Productiva con soldados propios: allí fueron Renata Ghilotti y Mauricio Basso , respectivamente, dos figuras del PRO que en algún momento fueron cercanas a Angelini pero hoy tienen puente político con Scaglia.

La relación entre Angelini y Pullaro no tuvo el mejor año. Comenzaron negociando un acuerdo de halcones, pero sobre la hora el diputado decidió acompañar en la fórmula a Carolina Losada, lo que no le cayó nada bien al oriundo de Hughes. La respuesta del gobernador fue avisar que consideraba a Scaglia como nueva referente del PRO y que deberían negociar los cargos con ella. Angelini aún hoy considera esa movida un desafío casi imperdonable a su liderazgo en el partido amarillo, ya jaqueado por sucesivas derrotas y una interna fratricida que los llevó a perderlo casi todo.

Encima, el gobernador electo se lanzó a armar su gabinete mientras el angelinismo concentraba sus esfuerzos en la campaña presidencial de Patricia Bullrich primero y Javier Milei después, sedientos de algún triunfo nacional que mejore su posición para negociar. Lo lograron recién en el ballotage, pero el primer presidente liberal libertario decidió correr a toda la tropa de Mauricio Macri de la negociación por los cargos nacionales. Por ende, con una situación de extrema debilidad, no les quedó otra que hacer, como en el póker, all in: todo o nada. Les salió. Por ahora.