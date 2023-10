Alambrar hasta que duela

Angelini dinamitó más de un puente con sus rivales internos en el PRO santafesino y, hoy, es de los pocos cuyo sector no colocó nombres en el gabinete de Pullaro. Nada es casual en política. Paréntesis: a Renata Ghilotti no se la puede definir angelinista. Si Angelini replica la verba antiradical de Milei y Macri, estará cada vez más lejos del pullarismo y amigos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaxipullaro%2Fstatus%2F1717559959687188980&partner=&hide_thread=false La etapa que viene para Santa Fe nos presenta el desafío de sumar inversiones, generar puestos de trabajo y apuntalar el desarrollo tecnológico en cada una de las áreas de la economía. En la Embajada Argentina en Washington hablamos con Jorge Argüello, embajador argentino, sobre… pic.twitter.com/yP8QRQLTyX — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) October 26, 2023

El resto de Unidos, fuera de los unipersonales de Angelini y Chumpitaz, juega de modo diferente. O se manifiesta abiertamente en contra del libertario y llama a votar a Sergio Massa o condena la figura del libertario y suelta críticas al ministro de Economía. Pero el grueso del nuevo frente no milita ni banca a Milei.

De alguna manera, se sigue la línea del futuro gobernador. Pullaro le dijo a Letra P en exclusiva que ya no piensa en votar a Milei y ahora, en cambio, se apoya en la mirada y dichos del senador Martín Lousteau, líder del sector Evolución. Orinar fuera de ese tarro es también una declaración de principios. Corre para Angelini y Chumpitaz y para cualquier dirigente que mueva distinto del mandatario electo.

Santafenizar

Pullaro tiene bien claro que, al menos en el arranque de su gestión, quiere ser un dirigente cercado en sus fronteras: provincializar, santafenizar, no meterse en entuertos y enredos innecesarios. Si su figura y proyecto político tienen futuro, es algo que dependerá de sus logros tierra adentro. Principalmente estará atado a bajar los índices de homicidios y delito. Más adelante, en la segunda parte de su gobierno, si no busca la reelección, deberá nacionalizarse por más que no quiera.

Por ese motivo es que el mandatario electo no quiere perder tiempo al asumir. Quiere que el traspaso de mando con Omar Perotti sea el sábado 9 de diciembre para que el lunes 11, día hábil, ya pueda estar en funciones. No puede hacerlo el domingo porque es fecha de asunción presidencial y no quiere esperar al lunes. Ese día se imagina bien temprano, en el amanecer, en su despacho o en la calle. Pero gobernando Santa Fe y no más allá de Santa Fe.