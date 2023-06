El equipo de Carolina Losada sigue jugando al fleje en su interna con Maximiliano Pullaro . Ahora fue el compañero de fórmula de la periodista, Federico Angelini , el que rompió el silencio y se sumó a la ofensiva: “En 2019 Omar Perotti ganó prometiendo paz y orden, lo que quiere decir que en la gestión de Pullaro no había ni orden ni paz”, dijo Angelini en una gacetilla distribuida a los medios. ¿El objetivo? Mantener el tema en los primeros planos, reconocen en su entorno a Letra P . Elisa Carrió , una líbero que juega por lo suyo y solo por lo suyo.

“Pullaro tiene que explicar nombramientos de jefes de Drogas Peligrosas que terminaron presos por narcotráfico”, disparó Angelini, poniendo el foco una vez más en la gestión del precandidato como ministro de seguridad. “Me preocupa que la política y la sociedad hayan perdido la capacidad de asombro de que estas cosas pueden pasar y que no tienen nada que ver con lo que estamos sufriendo en Santa Fe , con la tragedia que estamos viviendo en Rosario, y que además, hoy nos podemos presentar como candidatos a gobernador y no pasa nada”, añadió.

El titular del PRO nacional elogió a Losada porque “tiene una cualidad muy grande que es decir las cosas de frente, y eso marca la genuinidad y sinceridad con la que puede expresarse, porque no tiene ninguna atadura”. Para Angelini, en Santa Fe “las propuestas son muy parecidas”, por lo que se está discutiendo “quién tiene el liderazgo, la capacidad, el coraje y la decisión política para llevar adelante y aplicar esas medidas que no se aplicaron nunca” y que “quienes alguna vez estuvieron en el gobierno no las aplicaron”.