Vecinalismo de Instagram en Entre Ríos: nace el Movimiento del Like para meterse en la pelea por Paraná

Nicolás Loza en la presentación de su libro La Política del Like , titulo que que se relaciona con el partido municipal que fundó en la capital de Entre Ríos.

El politólogo Nicolás Loza trabaja en un proyecto político en Paraná con vistas a las elecciones provinciales de 2027. Dentro del esquema oficialista que en Entre Ríos lidera Rogelio Frigerio , fundó el Movimiento del Like . Además de su actividad política, incursiona en la música y la literatura.

Se trata de un partido municipal vecinalista, con alcance exclusivo para postulaciones locales, con el que se propone recuperar el vínculo con la ciudadanía y romper la intermediación clásica entre la política y la sociedad. La fuerza aún atraviesa la etapa burocrática de certificación de afiliaciones. En su carta fundacional, el Movimiento del Like sostiene que se inscribe en la tradición del desarrollismo entrerriano. La definición también funciona como un guiño al gobernador Rogelio Frigerio , nieto de uno de los impulsores de la corriente que llevó a Arturo Frondizi a la Presidencia y a Raúl Uranga a la gobernación de Entre Ríos entre 1958 y 1962.

Loza tiene un origen peronista que incluyó militancia universitaria. Su recorrido político también abarcó un intento de refundar el histórico Movimiento de Integración y Desarrollo ( MID ) y la conducción de la Fundación para el Desarrollo Entrerriano ( Funder ), ligada a la tradición frondizista. Ahora, con esas banderas como pilares, se reinventa con el partido local.

Loza es funcionario provincial. Se incorporó al gobierno de Frigerio por su pertenencia al MID, de la mano de Javier Manzo . En un primer momento integró el ministerio de Seguridad y Justicia , bajo el mando de Néstor Roncaglia . Luego, pasó al ministerio de Gobierno y Trabajo, que comanda Manuel Troncoso , a quien considera su jefe político.

“Participamos en política porque queremos un cambio”, dice Loza a Letra P y agrega: “Somos una potencial propuesta”. No se anima a candidatearse para la intendencia de Paraná , aunque asegura estar preparado. Menciona que es consciente de que hay que construir una alternativa para la ciudad bajo el paraguas de Frigerio como candidato a la reelección en la gobernación. Si bien se siente más cercano al frigerismo, comprende el movimiento que encabeza el presidente Javier Milei y comparte el rumbo del país, además del hartazgo de la sociedad con la política tradicional, sobre todo después de la pandemia de coronavirus.

De la hoz y el martillo al celular

“Tal como fue la hoz y el martillo para el comunismo, para nosotros el símbolo es el celular”, define y va más allá: “Es el símbolo de la revolución”. Aunque enseguida aclara que no se considera un partido "antisistema”. Recuerda que durante la pandemia escuchaba transmisiones en vivo de Nicolás Márquez, Carlos Maslatón y de Guillermo Moreno. “La falacia de la cuarentena me empujó a Milei porque es genuino”, recuerda Loza y explica que ese momento lo impulsó a participar más activamente.

Loza - Bullrich El líder del Movimiento del Like con Patricia Bullrich, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Loza asegura que en el plano nacional se siente identificado con el pensamiento de Patricia Bullrich. Respecto de Milei, cree que interpretó correctamente el momento histórico. “Me generó empatía por ser diferente”, apunta.

Qué es el Movimiento del Like

Loza se esmera en definir el Movimiento del Like “como un concepto sociopolítico” y no como un elemento técnico. Subraya que la política está en la esfera digital, por donde hoy se canaliza la ciudadanía. En este mismo sentido, pone especial énfasis en la desconfianza en las instituciones partidarias clásicas. Por ello, habla de una democracia moderna, no asamblearia, donde la técnica pueda ser un instrumento para la toma de decisiones.

Inscripto en la tradición del desarrollismo entrerriano, menciona que su espacio político considera que “el trabajo, la producción, el conocimiento, la innovación y la participación de la comunidad constituyen los principales instrumentos para construir una ciudad más dinámica, integrada y con mayores oportunidades para sus habitantes”.

Guitarra, literatura, aula y política

Loza es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), profesor superior por la Universidad Católica Argentina (UCA) y trabaja como docente. Además, es coordinador de la Funder. Fue afiliado al PJ hasta 2017, cuando se alejó luego de que "apedrearan el Congreso”, recuerda, en alusión a las protestas contra la reforma previsional impulsada por el entonces presidente Mauricio Macri. Tuvo un paso por el MID y, ante la disgregación del espacio, conformó el Movimiento del Like.

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Publicó el libro La política del Like, donde examina el impacto de la tecnología en la política moderna con las redes sociales como escenario principal de la interacción pública. También incursionó en la literatura con Camalotes en el río. Además, es admirador de los Rolling Stones, toca la guitarra y tuvo una banda llamada Gato Negro. En su ciudad natal compartió una agrupación juvenil con Catriel Tonutti, el joven baterista que está a cargo de la secretaría de Industria de la provincia.