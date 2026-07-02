Entre Ríos: el frigerismo apuesta por Schneider para retener Nogoyá, pero se guarda la carta de Cavagna

En el centro de Entre Ríos , el intendente de Nogoyá , Bernardo Schneider , puede buscar la reelección, pero todavía no definió si será candidato. En paralelo, la escudería de su correligionario y senador provincial Rafael Cavagna entra en calor y se alista para dar la pelea por volver al municipio donde gobernó hasta 2023.

La salida a mitad de junio pasado del secretario de Gobierno, Eduardo Quinodoz , quien debió presentar su renuncia como castigo por su creciente exhibicionismo político, apuró la discusión sucesoria en el oficialismo local.

Schneider protagoniza una gestión “sin estridencias”, según la califican en Nogoyá. Además de ser joven y con escasa experiencia, debió afrontar un gobierno en tiempos de motosierra libertaria. Cavagna, que fue intendente durante dos mandatos a partir de 2015, asegura que respetará la posibilidad del mandatario municipal de competir por la reelección.

Bajo el cobijo del gobernador Rogelio Frigerio , Nogoyá reúne a una serie de dirigentes con volumen provincial pese a su escaso peso electoral. La principal figura es la vicegobernadora Alicia Aluani . También sobresalen los exintendentes Manuel Schönhals , presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de la provincia ( IAPV ), y Gustavo Cusinato , titular de la Unidad Ejecutora Provincial ( UIP ). Otro dirigente de trayectoria es Fuad Sosa , exdiputado provincial y expresidente de la UCR entrerriana, un veterano de mil roscas en el partido centenario. Todos ellos, al igual que Schneider, Cavagna y Quinodoz, son radicales. A ese grupo se suma Mariano Berdiñas , director del Instituto Becario y dirigente del PRO que compitió como precandidato a la intendencia en 2023.

Quinodoz, ¡afuera!

El 17 de junio se conoció que el exsenador radical Beltrán Lora asumía como secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales de Nogoyá. Reemplazó a Quinodoz, a quien, en un posteo en Instagram, el intendente Schneider le agradeció “por su dedicación y el trabajo realizado”. “Los cambios forman parte de una gestión dinámica, que busca fortalecerse y adaptarse a los desafíos que vienen”, justificó. En la misma red social, la respuesta de Quinodoz no se hizo esperar. “El intendente me ha pedido un paso al costado”, expuso y advirtió que no compartía la decisión: “Se equivoca en adelantar los tiempos políticos de una manera innecesaria”.

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Quinodoz es oriundo de Nogoyá (uno de sus abuelos fue intendente por la UCR en la década del 60 y el otro fue presidente de Cáritas), pero de joven se radicó en Rosario, donde militó hasta su regreso a la ciudad, donde hoy preside el radicalismo local. Fue primer candidato a concejal, representando al sector de Cusinato, pero en vez de jurar, renunció y asumió como secretario de Gobierno. Con un perfil muy alto, que el propio exfuncionario reconoce, distintos sectores del frente gobernante advirtieron al alcalde sobre la actitud “poco convencional” de Quinodoz, según contó un dirigente que siguió de cerca el proceso. "Nunca terminó de encajar y era muy obsceno cómo operaba para sí mismo", analizó ante Letra P un operador full time que balconeó con gozo la escena.

En este contexto, Schneider debió tomar una decisión para preservar la paz entre los distintos sectores y evitar que continuara el ruido interno en el gabinete. Así, comunicó a todos sus funcionarios que era momento de gestionar y no de hacer proselitismo. Mientras tanto, Quinodoz reconoció a Letra P que “hay una posibilidad” de competir en las elecciones de 2027, aunque aseguró que no lo tiene definido.

El visto bueno de Rogelio Frigerio

La especulación en el mundo político es que una vez finalizado el Mundial de fútbol se acelerarán los tiempos electorales. En ese momento, salvo un imprevisto, Cavagna y Schneider son las opciones más viables del oficialismo provincial. Primero será el intendente quien deberá evaluar si reúne los acuerdos necesarios para buscar la reelección.

En el cavagnismo creen que fue imprudente la actitud de Quinodoz y la forma en que el Ejecutivo local manejó la situación. Aunque en el sector saben que Cavagna es el principal elector de Nogoyá, son cautos a la hora de pensar en el futuro inmediato. Sin embargo, aseguran que la posibilidad de competir está en consideración.

La chance del enroque, en el que Cavagna compita por la ciudad y Schneider, más cercano a Aluani, vaya por la senaduría, también está sobre la mesa. De todos modos, más allá de las aspiraciones de cada uno, todos saben que la decisión final dependerá del visto bueno de Frigerio.

La ciudadana ilustre

Como si fueran insuficientes los ruidos políticos en Nogoyá, una ciudad tranquila y también un tanto conservadora, el nombramiento de Emilia Mernes como ciudadana ilustre también levantó polvareda. Un proyecto presentado por el Ejecutivo debía sancionarse en el Concejo Deliberante. Sin embargo, cuando comenzaba a tratarse, la viceintendenta Desiré Peñaloza se levantó del sillón de la presidencia del cuerpo y se retiró del recinto.

Mernes, Schneider y Aluani.

“Por la trayectoria de una institución de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos, en desacuerdo con el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, me voy a retirar del recinto”, dijo Peñaloza al irse. La explicación que trascendió fue que se había sentido agraviada por declaraciones de la artista en entrevistas en medios de alcance nacional, donde Mernes relató situaciones de bullying sufridas durante su adolescencia en Nogoyá, apuntando indirectamente a una familia de la dirigente.

Peñaloza no tiene una línea interna ni responde a ninguna corriente en particular. Siempre fue una mujer del radicalismo, profundamente religiosa y docente vinculada al Colegio del Huerto y al convento de las Carmelitas Descalzas. "Responde a sí misma y a su familia, no se casa con nadie", concluyó una fuente nogoyaense a Letra P. Mernes finalmente fue declarada ilustre y recibió la condecoración de manos de Schneider y Aluani.