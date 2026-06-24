Entre Ríos: La Libertad Avanza amasa un outsider para destronar al peronismo de Concepción del Uruguay

El exjuez Jorge Delorenzi se perfila como uno de los tres candidatos de La Libertad Avanza en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Ni uno ni dos. Tres son los nombres que están en el menú de La Libertad Avanza para pelear por la intendencia de Concepción del Uruguay . Con el aval de la dirigencia de Entre Ríos , el team libertario de La Histórica se prepara para tratar de imponer ante el frigerismo el postulante que desafiará al alfil del intendente José Lauritto , quien ya avisó que no buscará otro mandato.

Con las reglas de juego aún sin fijar, en la costa del Uruguay LLA ya proyecta varios escenarios y se prepara para disputar cualquiera que les toque. El más probable es una alianza con el gobernador Rogelio Frigerio y creen que tienen espalda para imponer al candidato al Ejecutivo local. Para eso, preparan a Jorge Delorenzi como el hombre que enfrentará los desafíos internos y externos.

En el campamento libertario reconocen que, sin reglas de juego definidas, es pronto para proyectar candidaturas. Sin embargo, trabajan en dos hipótesis claras: un escenario de alianza con el gobernador y otro de competencia con sello propio. Algunos se animan a pensar en una tercera opción que contempla que el frigerismo imponga un candidato al que no estén dispuestos a apoyar y no descartan competir por fuera de la coalición.

Hasta ahora, en la provincia se impone el más probable de los escenarios, similar a 2025: una alianza entre el gobierno provincial y LLA. En ese caso, también resta definir de qué forma se resolverán las candidaturas si Frigerio avanza con la suspensión de las PASO provinciales.

Para lograr quedarse con la postulación a la intendencia, LLA deberá imponer su nombre en una eventual interna partidaria del frente, que incluiría de mínima al PRO , la UCR y algunos vecinalismos. Recién luego de superada esa instancia, llegaría la disputa en las urnas frente al candidato del peronismo local que, como contó Letra P , ya perfila al senador provincial Martín Oliva .

La gesta violeta

Para esa gesta, la escuadra libertaria cuenta en primer lugar con el exjuez Delorenzi, un exradical liberal que se afilió a LLA y milita la causa desde adentro del Círculo Rojo uruguayense. El abogado es profesor universitario y autor del proyecto de Carta Orgánica municipal que el mileísmo local valora como su principal activo para la disputa. Además, ya tienen diseñado un eventual gabinete y algunas medidas. “El 11 de diciembre de 2027 entramos a lo Federico Sturzenegger a reformar todo el organigrama”, confió una fuente violeta a Letra P.

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Ese plan A piensa en la fórmula Delorenzi-Pamela Velardez, funcionaria de la ANSES en la ciudad. Velardez es la presidenta del partido en el departamento Uruguay y logró sortear los primeros desbarajustes que sufrió cuando asumió como titular partidaria. De buena relación con la conducción provincial de Roque Fleitas, Delorenzi y Velardez ya afirman entre los suyos que están para competir.

A ellos se suma un plan B, el concejal Alejandro Dus, armador político del espacio. El edil dice no querer una candidatura, pero en el espacio entienden que podría ser una opción. Dus comanda el bloque libertario en el Concejo, que se conforma de tres lugares que, sorpresivamente, obtuvieron en las elecciones de 2023 cuando Javier Milei se impuso en todo el país.

Quién es Delorenzi

Delorenzi es abogado y profesor universitario en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y en la UTN. En el entorno violeta lo definen como un liberal no libertario. A él le reconocen la tutela del espacio en la ciudad, aunque no ejerce ningún cargo partidario.

Tiene un fugaz paso previo por la política. Fue precandidato a viceintendente en 2011 en la interna de la UCR en la fórmula que encabezó el entonces diputado provincial José “Pepo” Artusi, hoy funcionario en el Instituto Autárquico de Viviendas (IAPV).

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En 2022 presentó oficialmente su proyecto de Carta Orgánica, una especie de “constitución municipal” que la reforma constitucional de 2008 en Entre Ríos estableció para todos los municipios, pero que ninguno implementó todavía.

La apuesta por la Histórica

La dirigencia local de LLA confía en que Concepción del Uruguay será una de las plazas en la que podrán desembarcar en la gestión con gente propia. A diferencia de otras ciudades, como Concordia, Gualeguaychú o Paraná, a las que consideran “en manos de Frigerio”, creen que en La Histórica, Colón y Federación tienen chances de colarse en la discusión por ganar el municipio.

Como contó este medio, el radical Francisco Azcué anunció que irá por la reelección en Concordia, al igual que, si la Justicia lo habilita, Mauricio Davico en Gualeguaychú. En la capital provincial dan por hecho que el gobernador querrá impulsar a una figura propia para la gestión local. Así, en los otros tres departamentos ven la chance de encabezar alguna fórmula.