Entre Ríos: un concejal libertario se negó a rechazar un aumento de sueldo y desató un escándalo en el recinto

Un concejal se negó a rechazar un aumento en la dieta en Hernández, Entre Ríos.

El impacto que genera en las ciudades la caída de la coparticipación generó una situación insólita en Hernández , un pequeño pueblo del departamento Nogoyá , a unos 90 kilómetros de la costa del Paraná , en Entre Ríos . El concejal libertario Guillermo Espinoza que integra el bloque Juntos protagonizó un escándalo cuando se negó a rechazar el beneficio del aumento de sueldo que el intendente dispuso para el personal municipal.

Todo pareció una “reunión de secos”, como les dijo Rogelio Frigerio a los intendentes en uno de los últimos encuentros que el gobernador mantuvo con los jefes comunales .

En la tercera sesión del Concejo Deliberante de Hernández, el orden del día incluyó la lectura de dos cartas dirigidas a la vicepresidenta municipal Claudia Morales con un tema en común: las respuestas de los bloques al pedido del intendente Luis Gaioli (PJ) para que los ediles rechazasen esa suba salarial que había determinado para la planta municipal. El pedido del alcalde se sustentaba en la situación financiera del erario.

Espinoza, de perfil libertario, fue el primero en leer su decisión. En representación del bloque Juntos por Hernández , que consta de tres ediles, sostuvo que aceptaban el aumento porque la crítica situación financiera del municipio no se resolvería si no se aumenta el haber inicial de los funcionarios. En su argumentación, propuso eliminar los adicionales por título universitario que en esa ciudad también cobran los integrantes del Ejecutivo.

El edil opositor, que integra la alianza que gobierna la provincia y que selló un pacto electoral con el oficialismo en las legislativas del año pasado, reconoció la compleja situación financiera de los municipios a partir de la caída de la coparticipación nacional y provincial. Ató esa realidad a una decisión de Javier Milei para “equilibrar los ingresos con los gastos y eliminar financiamiento por emisión monetaria y su consecuente espiral inflacionaria que comenzó con Alberto Fernández y Sergio Massa”.

Reconoció que “a pesar de los esfuerzos, la inflación sigue y es necesario elevar los salarios”. “La situación económica imperante afecta a todos, por eso todos deberían acceder a las recomposiciones decretadas”, apuntó.

La postura del peronismo

La intervención de Espinoza desató un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición y la presidenta del Concejo, que hizo que la sesión terminara a los gritos y con acusaciones cruzadas.

El bloque oficialista Más para Hernández anunció que rechazaba el aumento dispuesto por Gaioli y cuestionó a Espinoza, a quien acusó de “hacer un show”. “La oposición hace show mediático y sobreactúa aceptando el aumento, pero usa la situación económica como recurso político. Quieren instalar en la comunidad que los adicionales son el problema, cuando son un derecho”, le respondió la concejala Claudia García.

Otro edil del PJ anunció que desistía de todo aumento venidero durante el año. “Es una actitud política para toda la ciudadanía”, afirmó.

El cruce por el sueldo del intendente

Juan Bonadeo, de Juntos, pidió que “todos se arremanguen” ante la crítica situación y leyó el detalle del recibo de sueldo del intendente que, según reprodujo, percibe un salario de alrededor de $4.500.000, con un adicional por título cercano a los $180.000.

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Mencionó que la viceintendenta, algunos secretarios y la secretaria del Concejo también perciben adicionales por título universitario de entre $200.000 y $400.000. “La dieta del Concejo es de $820.000, para todos iguales, sin ideología”, apuntó.

Para acompañar el ajuste, propuso “reducir sueldos de funcionarios y eliminar adicional por título para funcionarios; y eliminar partidas por publicidad, cortesía y homenajes”. Según su cálculo, el municipio se ahorraría más de diez millones de pesos por mes.

Altas temperaturas en Entre Ríos

Gaioli estableció en marzo mediante decreto 28/2026 un aumento del 4% en el haber básico para todo el personal municipal. Exceptuó de esa medida a integrantes del Poder Ejecutivo y a encargados de área.

Como el intendente no tiene facultades para legislar sobre concejales, envió una nota a los bloques invitando a los ediles a rechazar el aumento. Las respuestas que se leyeron en la sesión de la polémica fueron las que desataron el cruce.

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El clima estuvo caldeado desde el inicio de la sesión porque el concejal Espinoza había cuestionado el trabajo de una parte del personal de prensa municipal en la sesión anterior, a quienes había llamado “inútiles”.

En esta sesión, también cuestionó la legitimidad de las actas del Concejo y dijo no estar seguro de que no fueran adulteradas una vez que abandonaban el recinto. “¿Quién me asegura a mí que no cambian lo que votamos?”, preguntó. La secretaria le explicó el funcionamiento institucional del cuerpo legislativo y la presidenta le ofreció firmar las actas “para su tranquilidad”, pero Espinoza pidió que todos firmen. “No hay que sacarle el culo a la jeringa”, disparó.