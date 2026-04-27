DISCUSIÓN 2027

Entre Ríos: Nancy Ballejos activa al PRO y saca a la cancha sus candidatas para la disputa territorial

La titular del partido amarillo relanzó un espacio de mujeres para promover figuras locales. Quiénes se proyectan para 2027. Los municipios en la mira.

Letra P | Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
Nancy Ballejos relanzó el espacio de Mujeres del PRO Entre Ríos.&nbsp;

Nancy Ballejos relanzó el espacio de Mujeres del PRO Entre Ríos. 

Nancy Ballejos reactivó en Entre Ríos el espacio de Mujeres del PRO, el partido que preside a nivel provincial. La exdiputada reunió en Paraná a referentes territoriales de los 17 departamentos para motivarlas a dar el próximo paso. La respaldó el gobernador Rogelio Frigerio, quien participó del acto de apertura del encuentro.

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Según supo Letra P, la presidenta organizó la juntada para promover nombres en los territorios e instar a funcionarias y ediles a “dar un paso más”. Aunque en el partido tienen clarísimo que todavía falta mucho por recorrer, en las filas amarillas no se quieren quedar sentados a esperar.

Las candidatas del PRO

El encuentro en la capital reunió a mujeres que forman parte de la gestión de Frigerio o que integran gabinetes municipales. Con el foco puesto en las ciudades, Ballejos les dijo explícitamente que quien quiera “dar el salto” puede hacerlo. “Queremos mostrar que el partido está para asumir más desafíos. El encuentro fue para que empiecen a hablar de qué lugares quieren ocupar”, aseguró la exdiputada.

El nombre de Ballejos seguramente volverá a circular en las especulaciones del próximo año impar, ya sea para volver a estar en una lista o bien para continuar al frente en el próximo Gabinete provincial si Frigerio consigue la reelección.

Mientras tanto, se ocupa de promover sus propias candidatas en los territorios y niega cualquier intención para 2027. “No pienso en eso. Estoy muy comprometida con la gestión”, asegura, en referencia a su puesto como secretaria de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

Ciudad por ciudad en Entre Ríos

Entre los nombres que la funcionaria tiene en mente aparecen figuras en cada una de las ciudades más importantes. En Gualeguaychú, una de sus referencias es Rosario Ledri, directora de Economía Social y Políticas Comunitarias y compañera en el ministerio que comanda Verónica Berrisso, la única mujer del Gabinete. La exintendenta de Gualeguay es figura central para encabezar las negociaciones electorales de cara a 2027.

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En Paraná, la presidenta del bloque en el Concejo capitalino Silvia Campos fue la primera en respaldar a Ballejos para que comande el espacio a nivel provincial. Junto a ella aparece la figura de la diputada y titular del PRO de la capital Carolina Streitenberger.

En Concordia, Ballejos es local. Destaca el trabajo de la concejala Silvina Ovelar, vicepresidenta del partido, y de la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza. En la ciudad se incorporó hace poco al gabinete de Francisco Azcué otra militante del PRO local, Belén Schauvinhold, quien quedó al frente del área de Turismo.

Otros nombres

A la lista, entre otras, se suman dirigentes como Stella Wensel, viceintendenta de La Paz; Valentina Gotte, de Bovril, secretaria de Participación y Atención ciudadana de la provincia; y Rocío Rezzet de María Grande, directora de Industrias culturales y creativas.

En Concepción del Uruguay el PRO está en búsqueda de nuevos cuadros. Perdió a su dirigente de referencia cuando Evelyn Viganoni renunció a su cargo como directora de Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos. La exconcejala era la apuesta del partido en la ciudad que gobierna José Eduardo Lauritto (PJ), pero por cuestiones personales se alejó de la política.

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En la conducción de la juventud PRO está Narella Guerra, politóloga, secretaria de bloque en el Concejo Deliberante de Paraná y vicepresidenta del espacio de jóvenes a nivel nacional. “Tiene un liderazgo y seguridad dignas de proyección provincial”, sostuvo una fuente amarilla.

El respaldo de Rogelio Frigerio

El gobernador estuvo presente en el lanzamiento del espacio y, según informaron oficialmente, escuchó demandas de las referentes de los 17 departamentos.

“Nuestra misión es consolidar al PRO MUJERES como el motor territorial y técnico del proyecto transformador que lidera el gobernador. Construimos un espacio donde nuestra capacidad de gestión y sensibilidad son ejes determinantes. Apostamos fuertemente a profesionalizar la política de las mujeres, brindando herramientas que nos permitan liderar con excelencia. Aprovechamos la oportunidad para transmitirle al gobernador el compromiso de las mujeres del PRO y redoblar nuestro acompañamiento a su gestión”, apuntó Campos tras el encuentro.

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