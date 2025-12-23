Entre Ríos: cuáles fueron los acuerdos que salvaron a la jueza Susana Medina del juicio político

La jueza del Superior Tribunal de Entre Ríos, Susana Medina, enfrentó acusaciones que derivaron en un pedido de juicio político. Este martes, fue desestimado en Diputados.

La jueza Susana Medina tendrá motivos para alzar la copa esta nochebuena, luego de que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos emitiera un dictamen rechazando las denuncias de mal desempeño que enfrentaba la vocal del Superior Tribunal de Justicia ( STJ ).

La celebración, sin embargo, no será completa para la jueza entrerriana, ya que el oficialismo no obtuvo el cuórum de tres cuartos de los diputados que necesitaba para tratar el dictamen en una sesión especial convocada para este martes, ante la negativa de los legisladores del peronismo de sentarse en sus bancas.

“No estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del dictamen. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando”, dijeron los diputados peronistas. En un comunicado que emitieron tras la reunión de comisión, cuestionaron el “tratamiento express” que pretendía imponer el oficialismo al juicio político y también a otros proyectos que introducían modificaciones a la Ley Impositiva y al Código Fiscal.

Medina enfrentaba tres denuncias por mal desempeño . Pesaban varios cargos en su contra, pero esencialmente se le cuestionaba haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días, equivalentes a tres años judiciales completos, entre 2016 y 2025; y, como consecuencia de ello, se le atribuía un atraso en la tramitación de causas.

La magistrada negó las acusaciones y dijo que no tiene retrasos en la tramitación de causas ni incumplimiento funcional alguno. Aseguró que las licencias habían sido aprobadas por el alto cuerpo en aplicación del régimen orgánico que las establece y también que las cuentas del Poder Judicial durante el ejercicio de su presidencia fueron aprobadas sin objeciones por los organismos de control.

En su declaración ante la Comisión de Juicio Político incluso se reconoció amiga personal del empresario Eduardo Eurnekian y admitió cuatro viajes al exterior en aviones privados invitada por el CEO de Corporación América.

Una decisión que se cocinó a fuego lento

La decisión de rechazar las denuncias contra Medina venía cocinándose desde hacía varios días, en negociaciones a varias bandas. Se sucedieron reuniones para tratar de encontrar una salida al laberinto. Los diputados peronistas se juntaron con Rosario Romero, una de las principales de la oposición, quien estuvo en Casa de Gobierno en modo asesora de los legisladores; y el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con los propios para analizar las marchas, contramarchas y pruebas del proceso.

La propia Medina tendió puentes con el peronismo; y el constitucionalista Diego Armesto, uno de los defensores de la suprema, se reunió con el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, y con la diputada oficialista Gabriela Lena, presidenta de la Comisión de Juicio Político.

El mensaje que transmitió la magistrada y sus abogados fue que estaba preparada para pelear hasta el final. Traducido: advirtió que no descartaba llevar el caso hasta la Corte Suprema e incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si fuera necesario. Sobre la mesa de negociación también ofreció su renuncia, por vía de una jubilación, pero aclaró que antes quería limpiar su nombre.

El dictamen que salvó a la jueza de Entre Ríos

En medio de un escenario incierto y con las fiestas de fin de año en el horizonte, el oficialismo en la Comisión de Juicio Político emitió un dictamen rechazando enfáticamente las denuncias: dijeron que la jueza no incurrió en mal desempeño, que las ausencias fueron autorizadas y que los informes del STJ ratifican que no tiene atrasos en la tramitación de causas.

“Reunirse con sus pares, realizar capacitaciones, integrar institutos de estudios, presidir una asociación ad-honorem, viajar sola y/o acompañada por su esposo o amigos en viajes privados, viajar en autos oficiales y con choferes, bajo ningún aspecto se puede considerar una falta ética o mal desempeño”, dice otro tramo del dictamen.

Susana Medina y los cortesanos

Según los diputados del oficialismo, las denuncias “no presentan un relato coherente”, “revelan una manifiesta falta de rigor” y “no solo carecen de contexto, sustento fáctico y asidero jurídico, sino que constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza”.

Así las cosas, el caso está cerrado. Medina se sacó de encima tres denuncias comprometedoras y recibió un respaldo político importante. Solo falta la última estocada, el rechazo definitivo en el recinto de la Cámara de Diputados, que ya fue convocada para el viernes 26 de diciembre.