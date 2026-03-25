El peronismo de Concordia quiere evitar otra interna fatal y se reagrupa para la pelea por la intendencia

La dirigencia del peronismo de Concordia ensayó los primeros pasos hacia la unidad en 2025, antes de las legislativas. Ahora, buscan sellar el pacto mirando a 2027.

El peronismo de Concordia encontró un punto en común que funciona como vector de un reagrupamiento que esboza sus primeros movimientos. Con cautela, la dirigencia de la segunda ciudad más importante de Entre Ríos comenzó a tener contactos y a pensar en el armado de cara a 2027.

Hay una única certeza compartida: nadie quiere repetir una interna fatal que ponga en riesgo las muchas o pocas posibilidades que el PJ pueda llegar a tener para recuperar la ciudad en las elecciones del año que viene. Por eso, el diálogo ya comenzó, aunque con temas acotados.

Dirigentes de la ciudad como Enrique Cresto , Ángel Giano y Gustavo Bordet intensificaron los contactos entre sí para darle forma al armado 2027. A los chats entre ellos y con la dirigencia territorial, se suceden algunos intercambios para proyectar escenarios a los que se se suman algunos mandatarios de localidades del departamento.

Aunque nadie se anima a definir el nombre del retador de Francisco Azcué , que se descuenta buscará la reelección, hay coincidencas en que el perfil de la candidatura tiene que ser el de una figura que pueda aglutinar votos propios y también los que puedan venir desde afuera del peronismo. Están convencidos de que gran parte del electorado de centro que acompañó al candidato radical en 2023 buscará el año que viene una opción opositora.

La hipótesis que trabajan, al menos por ahora, es que tienen chances de recuperar la gestión perdida hace tres años. Se basan, fundamentalmente, en dos ejes. Aseguran que la gestión del Gringo es "mala” y que eso se notará en las urnas. Por otro lado, piensan que, de sostenerse la tendencia negativa que muestra ahora el gobierno libertario, podría haber un efecto arrastre local debido al apego que el intendente mostró con la gestión de Javier Milei , por momentos superior inclusive al del gobernador Rogelio Frigerio .

Perfil opositor y algo más

En el peronismo saben mejor que nadie que nada dura para siempre y que el escenario puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero no dejan pasar la oportunidad que ven en medio de la crisis.

Con “espíritu dialoguista”, empiezan a moldear al candidato “ideal”. Varias fuentes consultadas por Letra P, entre dirigencia local y provincial, coincidieron en que quien mejor expresa ese encuentro de diagonales es Giano, el perdedor de la inolvidable interna de 2023 ante Armando Gay. “El candidato debe tener vocación de trabajo y de salir a caminar, de hablarle a la gente que hoy la está pasando mal. Hay que buscar el más competitivo”, sintetizó un dirigente provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bordet/status/2028303874587586853&partner=&hide_thread=false “Más allá de los insultos y el desprecio por la institucionalidad que escuchamos en la Asamblea Legislativa, la Argentina real va a despertar mañana con una nueva pyme que cierra, con trabajadores que pierden su empleo y con familias que sienten que el sueldo ya no alcanza.” — Gustavo Bordet (@bordet) March 2, 2026

Otras voces partidarias no descartan sumar al menú a figuras emergentes, como algunos referentes de la juventud o a quienes no hayan sido antes candidatos, pero que tienen terminales directas con integrantes de la dirigencia provincial y con legisladores nacionales. En ese pliego aparecen los nombres del concejal Pablo Bovino y los dirigentes locales Javier Orduna o Facundo "Semilla" Pérez. Algunos arriesgados piensan también en nombres que provengan de la dirigencia sindical con buena sintonía con el peronismo. Mencionan al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salto Grande, Sergio Benítez.

Giano, ¿candidato?

Con perfil bajo y sin exposición mediática, Giano retomó hace tiempo las recorridas barriales. Según supo este medio, no reniega del mote de candidato y menos si su figura es la del consenso.

El expresidente de la Cámara de Diputados provincial está convencido de que el peronismo local puede presentar una oferta electoral “esperanzadora y clara”, que incluya a representantes de la comunidad y a independientes. Tiene claro también que no se pueden repetir errores del pasado. “Amontonamiento, rejunte, internas mortales, no. Tenemos que sumar a todos en serio”, comenta.

Por ahora, en su entorno reconocen que se está ocupando de “ordenar y recuperar la confianza perdida”, fuera y dentro del partido. Las heridas de la última interna local todavía necesitan otra dosis de cicatrizante, pero dirigentes como Cresto y Bordet, a quien asesora en el Congreso, coinciden en ver en él un candidato potable para el '27.

En el entorno de Cresto y de Bordet aseguran que ambos “dieron vuelta la página”. “Enfrentar al oficialismo en busca de la reelección será también enfrentar lo que queda por resolver puertas adentro. Por eso nos estamos organizando, porque sabemos que no pueden quedar astillas sin lijar”, graficó un dirigente.

Alineamientos nacionales

Lo que aún no está resuelto es cómo jugará el PJ de Concordia en los alineamientos del peronismo a nivel provincial y nacional. La figura de Axel Kicillof aglutinó a Cresto y Giano hace unos meses, cuando el gobernador bonaerense apenas daba las primeras señales de querer liderar el proyecto para llegar a la Casa Rosada.

image Giano y Cresto, referentes del peronismo de Entre Ríos, junto a Axel Kicillof.

Quienes conversan con el expresidente de la cámara baja entrerriana aseguran que hace un tiempo está alejado de ese proyecto, aunque no reniega de la figura del gobernador de Buenos Aires. Cresto, por su parte, sigue con contactos habituales con ese armado.

En la vereda del medio aparece la propuesta del peronismo federal, que en la provincia tiene a Guillermo Michel como referente e impulsa una candidatura alternativa a la que apuesta por Kicillof. Este esquema tendrá en abril su presentación oficial en tierra entrerriana.