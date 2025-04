Entre Ríos: intendentes de ciudades chicas levantan la mano y emerge una grieta en la Liga del PJ

Los intendentes de las ciudades chicas coinciden en ser, en su mayoría, nuevos en la política. Algunos hace años que forman parte de distintas gestiones, pero tienen en común representar a las nuevas generaciones dentro del peronismo, con nombres no saturados en la opinión pública. Algunos ejemplos son Bastián, que integra la conducción nacional del PJ o Díaz Chávez, que fue funcionario nacional. Se ocupan de aclarar que con sus pares de las ciudades grandes no tienen diferencias ideológicas, sino metodológicas. “Lo que nos pasa es que en la liga ahora hablamos de igual a igual, no hay tanto respeto a la investidura porque no vivimos el tiempo de gestión que vivieron los más grandes”, explicó uno de ellos ante la consulta de Letra P.